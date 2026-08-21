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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solstice Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solstice Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Solstice Finance (SLX) ניתוח טכני היום

Solstice Finance (SLX) ניתוח טכני היום

דף Solstice Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SLX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solstice Finance למטה.

Solstice Finance (SLX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06668---13.94%-38.49%+77.81%
למידע נוסף על Solstice Finance מחיר

Solstice Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solstice Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 6
קנה 11
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0669
0.0668
R2
0.0668
0.0668
R1
0.0668
0.0668
PP
0.0667
0.0667
S1
0.0667
0.0667
S2
0.0666
0.0667
S3
0.0666
0.0666

Solstice Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.32M
$2.86 M
$3.18 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.85 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.84 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Solstice Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהSLXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.07
2026-08-20$0.17 M0.07
2026-08-19$0.07 M0.06
2026-08-18$0.00 M0.07
2026-08-17-$0.02 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Solstice Finance

סחור ב Solstice Finance (SLX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Solstice Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSLX
$0.06678
$0.06678$0.06678
+0.13%
3.17M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SLX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.06668 USD

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