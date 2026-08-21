Solstice Finance (SLX) ניתוח טכני היום דף Solstice Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SLX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solstice Finance למטה. הירשם

Solstice Finance (SLX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06668 -- -13.94% -38.49% +77.81%

Solstice Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solstice Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 9 נייטרלי 6 קנה 11 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0669 0.0668 R2 0.0668 0.0668 R1 0.0668 0.0668 PP 0.0667 0.0667 S1 0.0667 0.0667 S2 0.0666 0.0667 S3 0.0666 0.0666

Solstice Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.32M $2.86 M $3.18 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.22 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.19 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.85 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.84 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Solstice Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה SLXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.07 2026-08-20 $0.17 M 0.07 2026-08-19 $0.07 M 0.06 2026-08-18 $0.00 M 0.07 2026-08-17 -$0.02 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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