iShares Silver Trust (SLVON) ניתוח טכני היום דף iShares Silver Trust הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SLVON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של iShares Silver Trust למטה. הירשם

iShares Silver Trust (SLVON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

IShares Silver Trust זרימת הון זרימת נטו פנימה SLVONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.