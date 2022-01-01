Catslap (SLAP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Catslap (SLAP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Catslap (SLAP) מידע CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score! אתר רשמי: https://catslaptoken.com/ מסמך לבן: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236 קנה SLAPעכשיו!

Catslap (SLAP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Catslap (SLAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M ההיצע הכולל: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B אספקה במחזור: $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M שיא כל הזמנים: $ 0.010546 $ 0.010546 $ 0.010546 שפל כל הזמנים: $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 מחיר נוכחי: $ 0.000669 $ 0.000669 $ 0.000669 למידע נוסף על Catslap (SLAP) מחיר

Catslap (SLAP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Catslap (SLAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SLAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SLAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SLAPטוקניומיקה, חקרו אתSLAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SLAP מעוניין להוסיף את Catslap (SLAP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SLAP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SLAP ב-MEXC עכשיו!

Catslap (SLAP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SLAPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SLAP עכשיו את היסטוריית המחירים!

SLAP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SLAP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SLAP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SLAPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

