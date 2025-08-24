עוד על SLAP

Catslap סֵמֶל

Catslap מְחִיר(SLAP)

1 SLAP ל USDמחיר חי:

$0.000746
$0.000746$0.000746
-6.75%1D
USD
Catslap (SLAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:14:15 (UTC+8)

Catslap (SLAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00074
$ 0.00074$ 0.00074
24 שעות נמוך
$ 0.00092
$ 0.00092$ 0.00092
גבוה 24 שעות

$ 0.00074
$ 0.00074$ 0.00074

$ 0.00092
$ 0.00092$ 0.00092

$ 0.010142801671515319
$ 0.010142801671515319$ 0.010142801671515319

$ 0.000379780758134614
$ 0.000379780758134614$ 0.000379780758134614

0.00%

-6.75%

+7.95%

+7.95%

Catslap (SLAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000746. במהלך 24 השעות האחרונות, SLAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00074 לבין שיא של $ 0.00092, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.010142801671515319, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000379780758134614.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLAP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catslap (SLAP) מידע שוק

No.1597

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 810.85
$ 810.85$ 810.85

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

4.37B
4.37B 4.37B

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

8,533,459,202
8,533,459,202 8,533,459,202

48.56%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Catslap הוא $ 3.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 810.85. ההיצע במחזור של SLAP הוא 4.37B, עם היצע כולל של 8533459202. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.71M.

Catslap (SLAP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Catslapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000054-6.75%
30 ימים$ +0.000053+7.64%
60 ימים$ +0.000201+36.88%
90 ימים$ +0.000038+5.36%
Catslap שינוי מחיר היום

היום,SLAP רשם שינוי של $ -0.000054 (-6.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Catslap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000053 (+7.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Catslap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SLAP ראה שינוי של $ +0.000201 (+36.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Catslap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000038 (+5.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Catslap (SLAP)?

בדוק את Catslap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCatslap (SLAP)

CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score!

Catslap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Catslapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSLAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Catslapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCatslap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Catslapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Catslap (SLAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Catslap (SLAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Catslap.

בדוק את Catslap תחזית המחיר עכשיו‏!

Catslap (SLAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Catslap (SLAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Catslap (SLAP)

מחפש איך לקנותCatslap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Catslapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SLAP למטבעות מקומיים

Catslap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Catslap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCatslap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Catslap

כמה שווה Catslap (SLAP) היום?
החי SLAPהמחיר ב USD הוא 0.000746 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLAP ל USD?
המחיר הנוכחי של SLAP ל USD הוא $ 0.000746. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Catslap?
שווי השוק של SLAP הוא $ 3.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLAP?
ההיצע במחזור של SLAP הוא 4.37B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLAP?
‏‏SLAP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.010142801671515319 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLAP?
SLAP ‏‏רשם מחירATL של 0.000379780758134614 USD.
מהו נפח המסחר של SLAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLAP הוא $ 810.85 USD.
האם SLAP יעלה השנה?
SLAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:14:15 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

