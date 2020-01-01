SkyAI (SKYAI) ניתוח טכני היום דף SkyAI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SKYAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SkyAI למטה. הירשם

SkyAI (SKYAI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07684 -- -0.55% +177.50% -74.41%

SkyAI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SkyAI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 1 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07707 0.07705 R2 0.07705 0.07702 R1 0.077 0.07701 PP 0.07698 0.07698 S1 0.07693 0.07695 S2 0.07691 0.07694 S3 0.07686 0.07691

SkyAI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.36M $5.80 M $6.17 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.18M קניות פעילות ל-3 ימים $13.59 M מכירות פעילות ל-3 ימים $13.41 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.10M קניות פעילות ל-7 ימים $30.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $30.60 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SkyAI זרימת הון זרימת נטו פנימה SKYAIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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