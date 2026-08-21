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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sky Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sky Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Sky Protocol (SKY) ניתוח טכני היום

Sky Protocol (SKY) ניתוח טכני היום

דף Sky Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SKY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Sky Protocol למטה.

Sky Protocol (SKY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06135--+14.78%-1.72%-13.09%
למידע נוסף על Sky Protocol מחיר

Sky Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Sky Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 20
נייטרלי 4
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06154
0.06153
R2
0.06153
0.06153
R1
0.06153
0.06153
PP
0.06152
0.06152
S1
0.06152
0.06152
S2
0.06151
0.06152
S3
0.06151
0.06151

Sky Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$1.04 M
$1.03 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.71 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.68 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.05 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Sky Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהSKYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.06
2026-08-20-$0.25 M0.06
2026-08-19$0.43 M0.06
2026-08-18-$0.40 M0.05
2026-08-17$0.19 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Sky Protocol

סחור ב Sky Protocol (SKY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Sky Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSKY
$0.06135
$0.06135$0.06135
-0.82%
992.69K (USDT)
/USDCSKY
$0.06133
$0.06133$0.06133
-0.77%
909.95K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SKY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0.06135 USD

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