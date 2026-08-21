Sky Protocol (SKY) ניתוח טכני היום דף Sky Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SKY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Sky Protocol למטה. הירשם

Sky Protocol (SKY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06135 -- +14.78% -1.72% -13.09%

Sky Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Sky Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 20 נייטרלי 4 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06154 0.06153 R2 0.06153 0.06153 R1 0.06153 0.06153 PP 0.06152 0.06152 S1 0.06152 0.06152 S2 0.06151 0.06152 S3 0.06151 0.06151

Sky Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.00M $1.04 M $1.03 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.71 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.68 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $1.05 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Sky Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה SKYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.06 2026-08-20 -$0.25 M 0.06 2026-08-19 $0.43 M 0.06 2026-08-18 -$0.40 M 0.05 2026-08-17 $0.19 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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