First Reply (SIRIUS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי First Reply (SIRIUS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

First Reply (SIRIUS) מידע The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009. אתר רשמי: https://siriusthecat.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump קנה SIRIUSעכשיו!

First Reply (SIRIUS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור First Reply (SIRIUS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 283.80K $ 283.80K $ 283.80K שיא כל הזמנים: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 שפל כל הזמנים: $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 מחיר נוכחי: $ 0.0002838 $ 0.0002838 $ 0.0002838 למידע נוסף על First Reply (SIRIUS) מחיר

First Reply (SIRIUS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של First Reply (SIRIUS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SIRIUS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SIRIUSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SIRIUSטוקניומיקה, חקרו אתSIRIUSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SIRIUS מעוניין להוסיף את First Reply (SIRIUS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SIRIUS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SIRIUS ב-MEXC עכשיו!

First Reply (SIRIUS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SIRIUSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SIRIUS עכשיו את היסטוריית המחירים!

SIRIUS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SIRIUS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SIRIUS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SIRIUSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

