עוד על SIRIUS

SIRIUS מידע על מחיר

SIRIUS אתר רשמי

SIRIUS טוקניומיקה

SIRIUS תחזית מחיר

SIRIUS היסטוריה

SIRIUS מדריך קנייה

SIRIUSממיר מטבעות לפיאט

SIRIUS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

First Reply סֵמֶל

First Reply מְחִיר(SIRIUS)

1 SIRIUS ל USDמחיר חי:

$0.000281
$0.000281$0.000281
-0.70%1D
USD
First Reply (SIRIUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:29 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002541
$ 0.0002541$ 0.0002541
24 שעות נמוך
$ 0.0003072
$ 0.0003072$ 0.0003072
גבוה 24 שעות

$ 0.0002541
$ 0.0002541$ 0.0002541

$ 0.0003072
$ 0.0003072$ 0.0003072

$ 0.017000380747847158
$ 0.017000380747847158$ 0.017000380747847158

$ 0.000022011934852493
$ 0.000022011934852493$ 0.000022011934852493

-1.85%

-0.70%

+5.30%

+5.30%

First Reply (SIRIUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002819. במהלך 24 השעות האחרונות, SIRIUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002541 לבין שיא של $ 0.0003072, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIRIUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.017000380747847158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000022011934852493.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIRIUS השתנה ב -1.85% במהלך השעה האחרונה, -0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

First Reply (SIRIUS) מידע שוק

No.5156

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.86K
$ 53.86K$ 53.86K

$ 281.90K
$ 281.90K$ 281.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של First Reply הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.86K. ההיצע במחזור של SIRIUS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.90K.

First Reply (SIRIUS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של First Replyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000001981-0.70%
30 ימים$ -0.0000142-4.80%
60 ימים$ -0.0000266-8.63%
90 ימים$ -0.0001816-39.19%
First Reply שינוי מחיר היום

היום,SIRIUS רשם שינוי של $ -0.000001981 (-0.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

First Reply שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000142 (-4.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

First Reply שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SIRIUS ראה שינוי של $ -0.0000266 (-8.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

First Reply שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001816 (-39.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של First Reply (SIRIUS)?

בדוק את First Reply עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFirst Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול First Replyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSIRIUS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים First Replyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFirst Reply לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

First Replyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה First Reply (SIRIUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Reply (SIRIUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Reply.

בדוק את First Reply תחזית המחיר עכשיו‏!

First Reply (SIRIUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First Reply (SIRIUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIRIUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות First Reply (SIRIUS)

מחפש איך לקנותFirst Reply? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש First Replyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SIRIUS למטבעות מקומיים

1 First Reply(SIRIUS) ל VND
7.4181985
1 First Reply(SIRIUS) ל AUD
A$0.000431307
1 First Reply(SIRIUS) ל GBP
0.000208606
1 First Reply(SIRIUS) ל EUR
0.000239615
1 First Reply(SIRIUS) ל USD
$0.0002819
1 First Reply(SIRIUS) ל MYR
RM0.00118398
1 First Reply(SIRIUS) ל TRY
0.011555081
1 First Reply(SIRIUS) ל JPY
¥0.0414393
1 First Reply(SIRIUS) ל ARS
ARS$0.378388732
1 First Reply(SIRIUS) ל RUB
0.022746511
1 First Reply(SIRIUS) ל INR
0.024674707
1 First Reply(SIRIUS) ל IDR
Rp4.546773557
1 First Reply(SIRIUS) ל KRW
0.391525272
1 First Reply(SIRIUS) ל PHP
0.015966816
1 First Reply(SIRIUS) ל EGP
￡E.0.013677788
1 First Reply(SIRIUS) ל BRL
R$0.00152226
1 First Reply(SIRIUS) ל CAD
C$0.000389022
1 First Reply(SIRIUS) ל BDT
0.034295954
1 First Reply(SIRIUS) ל NGN
0.431039195
1 First Reply(SIRIUS) ל COP
$1.132127314
1 First Reply(SIRIUS) ל ZAR
R.0.004952983
1 First Reply(SIRIUS) ל UAH
0.011684755
1 First Reply(SIRIUS) ל VES
Bs0.039466
1 First Reply(SIRIUS) ל CLP
$0.270624
1 First Reply(SIRIUS) ל PKR
Rs0.079924288
1 First Reply(SIRIUS) ל KZT
0.150827776
1 First Reply(SIRIUS) ל THB
฿0.009142017
1 First Reply(SIRIUS) ל TWD
NT$0.008583855
1 First Reply(SIRIUS) ל AED
د.إ0.001034573
1 First Reply(SIRIUS) ל CHF
Fr0.00022552
1 First Reply(SIRIUS) ל HKD
HK$0.002201639
1 First Reply(SIRIUS) ל AMD
֏0.107922596
1 First Reply(SIRIUS) ל MAD
.د.م0.0025371
1 First Reply(SIRIUS) ל MXN
$0.005234883
1 First Reply(SIRIUS) ל SAR
ريال0.001057125
1 First Reply(SIRIUS) ל PLN
0.001026116
1 First Reply(SIRIUS) ל RON
лв0.001217808
1 First Reply(SIRIUS) ל SEK
kr0.002686507
1 First Reply(SIRIUS) ל BGN
лв0.000470773
1 First Reply(SIRIUS) ל HUF
Ft0.095783982
1 First Reply(SIRIUS) ל CZK
0.005917081
1 First Reply(SIRIUS) ל KWD
د.ك0.0000859795
1 First Reply(SIRIUS) ל ILS
0.000947184
1 First Reply(SIRIUS) ל AOA
Kz0.256971583
1 First Reply(SIRIUS) ל BHD
.د.ب0.0001062763
1 First Reply(SIRIUS) ל BMD
$0.0002819
1 First Reply(SIRIUS) ל DKK
kr0.001798522
1 First Reply(SIRIUS) ל HNL
L0.007380142
1 First Reply(SIRIUS) ל MUR
0.012865916
1 First Reply(SIRIUS) ל NAD
$0.004941707
1 First Reply(SIRIUS) ל NOK
kr0.002841552
1 First Reply(SIRIUS) ל NZD
$0.00047923
1 First Reply(SIRIUS) ל PAB
B/.0.0002819
1 First Reply(SIRIUS) ל PGK
K0.001189618
1 First Reply(SIRIUS) ל QAR
ر.ق0.001023297
1 First Reply(SIRIUS) ל RSD
дин.0.02824638

First Reply מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של First Reply, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFirst Reply הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על First Reply

כמה שווה First Reply (SIRIUS) היום?
החי SIRIUSהמחיר ב USD הוא 0.0002819 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SIRIUS ל USD?
המחיר הנוכחי של SIRIUS ל USD הוא $ 0.0002819. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של First Reply?
שווי השוק של SIRIUS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SIRIUS?
ההיצע במחזור של SIRIUS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SIRIUS?
‏‏SIRIUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.017000380747847158 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SIRIUS?
SIRIUS ‏‏רשם מחירATL של 0.000022011934852493 USD.
מהו נפח המסחר של SIRIUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SIRIUS הוא $ 53.86K USD.
האם SIRIUS יעלה השנה?
SIRIUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SIRIUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:29 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SIRIUS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SIRIUS
SIRIUS
USD
USD

1 SIRIUS = 0.0002819 USD

מסחרSIRIUS

USDTSIRIUS
$0.000281
$0.000281$0.000281
-1.02%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד