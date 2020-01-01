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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SIREN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SIREN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SIREN (SIREN) ניתוח טכני היום

SIREN (SIREN) ניתוח טכני היום

דף SIREN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SIREN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SIREN למטה.

SIREN (SIREN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03568--+6.76%-15.23%-93.12%
למידע נוסף על SIREN מחיר

SIREN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SIREN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03116
0.03116
R2
0.03116
0.03115
R1
0.03115
0.03115
PP
0.03115
0.03115
S1
0.03114
0.03114
S2
0.03114
0.03114
S3
0.03113
0.03114

SIREN אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.62M
$1.47 M
$2.09 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.26 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SIREN זרימת הון

זרימת נטו פנימהSIRENUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SIREN

סחור ב SIREN (SIREN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SIREN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSIREN
$0.03568
$0.03568$0.03568
+6.25%
2.63M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SIREN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SIREN
SIREN
USD
USD

1 SIREN = 0.03568 USD

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