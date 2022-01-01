Homer Simpson (SIMPSON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Homer Simpson (SIMPSON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Homer Simpson (SIMPSON) מידע Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains! אתר רשמי: https://homersimpson.fun/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79 קנה SIMPSONעכשיו!

Homer Simpson (SIMPSON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Homer Simpson (SIMPSON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 55.15K $ 55.15K $ 55.15K שיא כל הזמנים: $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 מחיר נוכחי: $ 0.0000000000001313 $ 0.0000000000001313 $ 0.0000000000001313 למידע נוסף על Homer Simpson (SIMPSON) מחיר

Homer Simpson (SIMPSON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Homer Simpson (SIMPSON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SIMPSON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SIMPSONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SIMPSONטוקניומיקה, חקרו אתSIMPSONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SIMPSON מעוניין להוסיף את Homer Simpson (SIMPSON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SIMPSON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SIMPSON ב-MEXC עכשיו!

Homer Simpson (SIMPSON) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SIMPSONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SIMPSON עכשיו את היסטוריית המחירים!

SIMPSON חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SIMPSON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SIMPSON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SIMPSONעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!