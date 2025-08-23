עוד על SIMP

SIMP סֵמֶל

SIMP מְחִיר(SIMP)

1 SIMP ל USDמחיר חי:

$0.0008213
-3.55%1D
USD
SIMP (SIMP) טבלת מחירים חיה
2025-08-25 22:00:13 (UTC+8)

SIMP (SIMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0008158
24 שעות נמוך
$ 0.000867
גבוה 24 שעות

$ 0.0008158
$ 0.000867
--
--
+0.66%

-3.55%

-6.35%

-6.35%

SIMP (SIMP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0008215. במהלך 24 השעות האחרונות, SIMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0008158 לבין שיא של $ 0.000867, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIMP השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SIMP (SIMP) מידע שוק

--
$ 54.65K
$ 4.27M
--
5,200,000,000
SOL

שווי השוק הנוכחי של SIMP הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.65K. ההיצע במחזור של SIMP הוא --, עם היצע כולל של 5200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.27M.

SIMP (SIMP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SIMPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000030229-3.55%
30 ימים$ -0.0004269-34.20%
60 ימים$ +0.0003685+81.34%
90 ימים$ +0.0007415+926.87%
SIMP שינוי מחיר היום

היום,SIMP רשם שינוי של $ -0.000030229 (-3.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SIMP שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0004269 (-34.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SIMP שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SIMP ראה שינוי של $ +0.0003685 (+81.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SIMP שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0007415 (+926.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SIMP (SIMP)?

בדוק את SIMP עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSIMP (SIMP)

$SIMP represents the tokenized proof of asymmetrical emotional value—an abstract asset that captures and monetize.

SIMP זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SIMPההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSIMP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SIMPאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSIMP לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SIMPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SIMP (SIMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SIMP (SIMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SIMP.

בדוק את SIMP תחזית המחיר עכשיו‏!

SIMP (SIMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SIMP (SIMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SIMP (SIMP)

מחפש איך לקנותSIMP? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SIMPב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SIMP למטבעות מקומיים

1 SIMP(SIMP) ל VND
21.6177725
1 SIMP(SIMP) ל AUD
A$0.001256895
1 SIMP(SIMP) ל GBP
0.00060791
1 SIMP(SIMP) ל EUR
0.000698275
1 SIMP(SIMP) ל USD
$0.0008215
1 SIMP(SIMP) ל MYR
RM0.0034503
1 SIMP(SIMP) ל TRY
0.033673285
1 SIMP(SIMP) ל JPY
¥0.1207605
1 SIMP(SIMP) ל ARS
ARS$1.09241427
1 SIMP(SIMP) ל RUB
0.06641006
1 SIMP(SIMP) ל INR
0.071905895
1 SIMP(SIMP) ל IDR
Rp13.249998145
1 SIMP(SIMP) ל KRW
1.14096492
1 SIMP(SIMP) ל PHP
0.04652976
1 SIMP(SIMP) ל EGP
￡E.0.039850965
1 SIMP(SIMP) ל BRL
R$0.00445253
1 SIMP(SIMP) ל CAD
C$0.00113367
1 SIMP(SIMP) ל BDT
0.09994369
1 SIMP(SIMP) ל NGN
1.256114575
1 SIMP(SIMP) ל COP
$3.286
1 SIMP(SIMP) ל ZAR
R.0.014417325
1 SIMP(SIMP) ל UAH
0.034051175
1 SIMP(SIMP) ל VES
Bs0.11501
1 SIMP(SIMP) ל CLP
$0.78864
1 SIMP(SIMP) ל PKR
Rs0.23291168
1 SIMP(SIMP) ל KZT
0.43953536
1 SIMP(SIMP) ל THB
฿0.02663303
1 SIMP(SIMP) ל TWD
NT$0.02503932
1 SIMP(SIMP) ל AED
د.إ0.003014905
1 SIMP(SIMP) ל CHF
Fr0.0006572
1 SIMP(SIMP) ל HKD
HK$0.006415915
1 SIMP(SIMP) ל AMD
֏0.31450306
1 SIMP(SIMP) ל MAD
.د.م0.0073935
1 SIMP(SIMP) ל MXN
$0.01526347
1 SIMP(SIMP) ל SAR
ريال0.003080625
1 SIMP(SIMP) ל PLN
0.002982045
1 SIMP(SIMP) ל RON
лв0.003540665
1 SIMP(SIMP) ל SEK
kr0.007812465
1 SIMP(SIMP) ל BGN
лв0.001371905
1 SIMP(SIMP) ל HUF
Ft0.27875138
1 SIMP(SIMP) ל CZK
0.017210425
1 SIMP(SIMP) ל KWD
د.ك0.0002505575
1 SIMP(SIMP) ל ILS
0.002768455
1 SIMP(SIMP) ל AOA
Kz0.748854755
1 SIMP(SIMP) ל BHD
.د.ب0.0003097055
1 SIMP(SIMP) ל BMD
$0.0008215
1 SIMP(SIMP) ל DKK
kr0.005232955
1 SIMP(SIMP) ל HNL
L0.02150687
1 SIMP(SIMP) ל MUR
0.03749326
1 SIMP(SIMP) ל NAD
$0.014400895
1 SIMP(SIMP) ל NOK
kr0.008272505
1 SIMP(SIMP) ל NZD
$0.00139655
1 SIMP(SIMP) ל PAB
B/.0.0008215
1 SIMP(SIMP) ל PGK
K0.00346673
1 SIMP(SIMP) ל QAR
ر.ق0.002982045
1 SIMP(SIMP) ל RSD
дин.0.08218286

SIMP מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SIMP, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSIMP הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SIMP

כמה שווה SIMP (SIMP) היום?
החי SIMPהמחיר ב USD הוא 0.0008215 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SIMP ל USD?
המחיר הנוכחי של SIMP ל USD הוא $ 0.0008215. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SIMP?
שווי השוק של SIMP הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SIMP?
ההיצע במחזור של SIMP הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SIMP?
‏‏SIMP השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SIMP?
SIMP ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SIMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SIMP הוא $ 54.65K USD.
האם SIMP יעלה השנה?
SIMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SIMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
2025-08-25 22:00:13 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SIMP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SIMP
SIMP
USD
USD

1 SIMP = 0.0008215 USD

