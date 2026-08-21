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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sign, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sign, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Sign (SIGN) ניתוח טכני היום

Sign (SIGN) ניתוח טכני היום

דף Sign הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SIGN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Sign למטה.

Sign (SIGN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.007197--+10.82%-17.25%-44.64%
למידע נוסף על Sign מחיר

Sign אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Sign במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007197
0.007196
R2
0.007196
0.007195
R1
0.007194
0.007195
PP
0.007193
0.007193
S1
0.007191
0.007192
S2
0.00719
0.007192
S3
0.007188
0.00719

Sign אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.30M
$8.21 M
$6.91 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.12 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Sign זרימת הון

זרימת נטו פנימהSIGNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.08 M0.01
2026-08-20-$0.19 M0.01
2026-08-19$0.03 M0.01
2026-08-18$0.03 M0.01
2026-08-17$0.01 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Sign

סחור ב Sign (SIGN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Sign מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSIGN
$0.007195
$0.007195$0.007195
+0.81%
8.94M (USDT)
/USDCSIGN
$0.007204
$0.007204$0.007204
+1.13%
7.73M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SIGN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SIGN
SIGN
USD
USD

1 SIGN = 0.007197 USD

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