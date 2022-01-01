Mars Battle (SHOOT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mars Battle (SHOOT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mars Battle (SHOOT) מידע Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. אתר רשמי: https://www.mars4.me/mars-battle סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa קנה SHOOTעכשיו!

Mars Battle (SHOOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mars Battle (SHOOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.13K $ 17.13K $ 17.13K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (שווי מדולל מלא): $ 186.70K $ 186.70K $ 186.70K שיא כל הזמנים: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 שפל כל הזמנים: $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 מחיר נוכחי: $ 0.0001867 $ 0.0001867 $ 0.0001867 למידע נוסף על Mars Battle (SHOOT) מחיר

Mars Battle (SHOOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mars Battle (SHOOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHOOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHOOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHOOTטוקניומיקה, חקרו אתSHOOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Mars Battle (SHOOT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SHOOTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SHOOT עכשיו את היסטוריית המחירים!

