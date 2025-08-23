מה זהMars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Mars Battleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mars Battle (SHOOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mars Battle (SHOOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mars Battle.

Mars Battle (SHOOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mars Battle (SHOOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHOOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mars Battle (SHOOT)

למובן מעמיק יותר של Mars Battle, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mars Battle כמה שווה Mars Battle (SHOOT) היום? החי SHOOTהמחיר ב USD הוא 0.0001906 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SHOOT ל USD? $ 0.0001906 . מהו שווי השוק של Mars Battle? שווי השוק של SHOOT הוא $ 17.48K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SHOOT? ההיצע במחזור של SHOOT הוא 91.73M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHOOT? ‏‏SHOOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.028361124724716993 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHOOT? SHOOT ‏‏רשם מחירATL של 0.000099944126035267 USD . מהו נפח המסחר של SHOOT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHOOT הוא $ 79.34K USD .

