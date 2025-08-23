עוד על SHOOT

Mars Battle

Mars Battle מְחִיר(SHOOT)

Mars Battle (SHOOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:13 (UTC+8)

Mars Battle (SHOOT) מידע על מחיר (USD)

-0.73%

Mars Battle (SHOOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001906. במהלך 24 השעות האחרונות, SHOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001896 לבין שיא של $ 0.0002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.028361124724716993, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000099944126035267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHOOT השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mars Battle (SHOOT) מידע שוק

$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K

$ 79.34K
$ 79.34K$ 79.34K

$ 190.60K
$ 190.60K$ 190.60K

91.73M
91.73M 91.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Mars Battle הוא $ 17.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.34K. ההיצע במחזור של SHOOT הוא 91.73M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.60K.

Mars Battle (SHOOT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mars Battleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000006692-3.39%
30 ימים$ +0.000011+6.12%
60 ימים$ +0.0000287+17.72%
90 ימים$ +0.0000141+7.98%
Mars Battle שינוי מחיר היום

היום,SHOOT רשם שינוי של $ -0.000006692 (-3.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mars Battle שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000011 (+6.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mars Battle שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SHOOT ראה שינוי של $ +0.0000287 (+17.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mars Battle שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000141 (+7.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mars Battle (SHOOT)?

בדוק את Mars Battle עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mars Battleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSHOOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mars Battleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMars Battle לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mars Battleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mars Battle (SHOOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mars Battle (SHOOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mars Battle.

בדוק את Mars Battle תחזית המחיר עכשיו‏!

Mars Battle (SHOOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mars Battle (SHOOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHOOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mars Battle (SHOOT)

מחפש איך לקנותMars Battle? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mars Battleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SHOOT למטבעות מקומיים

Mars Battle מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mars Battle, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMars Battle הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mars Battle

כמה שווה Mars Battle (SHOOT) היום?
החי SHOOTהמחיר ב USD הוא 0.0001906 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHOOT ל USD?
המחיר הנוכחי של SHOOT ל USD הוא $ 0.0001906. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mars Battle?
שווי השוק של SHOOT הוא $ 17.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHOOT?
ההיצע במחזור של SHOOT הוא 91.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHOOT?
‏‏SHOOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.028361124724716993 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHOOT?
SHOOT ‏‏רשם מחירATL של 0.000099944126035267 USD.
מהו נפח המסחר של SHOOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHOOT הוא $ 79.34K USD.
האם SHOOT יעלה השנה?
SHOOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHOOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:13 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

