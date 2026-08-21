MyShell Token (SHELL) ניתוח טכני היום דף MyShell Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SHELL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MyShell Token למטה. הירשם

MyShell Token (SHELL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02173 -- +11.26% +3.47% -33.98%

MyShell Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MyShell Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 5 קנה 15 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02176 0.02175 R2 0.02175 0.02175 R1 0.02175 0.02175 PP 0.02174 0.02174 S1 0.02174 0.02174 S2 0.02173 0.02174 S3 0.02173 0.02173

MyShell Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.53M $8.08 M $8.61 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.10 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MyShell Token זרימת הון זרימת נטו פנימה SHELLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.02 2026-08-20 -$0.01 M 0.02 2026-08-19 -$0.05 M 0.02 2026-08-18 -$0.04 M 0.02 2026-08-17 -$0.04 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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