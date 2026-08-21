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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MyShell Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MyShell Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MyShell Token (SHELL) ניתוח טכני היום

MyShell Token (SHELL) ניתוח טכני היום

דף MyShell Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SHELL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MyShell Token למטה.

MyShell Token (SHELL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02173--+11.26%+3.47%-33.98%
למידע נוסף על MyShell Token מחיר

MyShell Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MyShell Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 5
קנה 15
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 8
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02176
0.02175
R2
0.02175
0.02175
R1
0.02175
0.02175
PP
0.02174
0.02174
S1
0.02174
0.02174
S2
0.02173
0.02174
S3
0.02173
0.02173

MyShell Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.53M
$8.08 M
$8.61 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MyShell Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהSHELLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.02
2026-08-20-$0.01 M0.02
2026-08-19-$0.05 M0.02
2026-08-18-$0.04 M0.02
2026-08-17-$0.04 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב MyShell Token (SHELL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MyShell Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSHELL
$0.02173
$0.02173$0.02173
+1.73%
3.04M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SHELL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SHELL
SHELL
USD
USD

1 SHELL = 0.02173 USD

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