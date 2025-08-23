עוד על SHARKCAT

Shark Cat סֵמֶל

Shark Cat מְחִיר(SHARKCAT)

1 SHARKCAT ל USDמחיר חי:

$0.004902
-8.68%1D
USD
Shark Cat (SHARKCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:12:31 (UTC+8)

Shark Cat (SHARKCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004855
24 שעות נמוך
$ 0.005382
גבוה 24 שעות

$ 0.004855
$ 0.005382
$ 0.24901554523698954
$ 0.001137772222603809
+0.94%

-8.68%

-16.95%

-16.95%

Shark Cat (SHARKCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004902. במהלך 24 השעות האחרונות, SHARKCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004855 לבין שיא של $ 0.005382, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHARKCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24901554523698954, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001137772222603809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHARKCAT השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shark Cat (SHARKCAT) מידע שוק

No.1411

$ 4.85M
$ 10.76K
$ 4.90M
989.90M
1,000,000,000
989,895,519.29
98.98%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Shark Cat הוא $ 4.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.76K. ההיצע במחזור של SHARKCAT הוא 989.90M, עם היצע כולל של 989895519.29. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.90M.

Shark Cat (SHARKCAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Shark Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00046594-8.68%
30 ימים$ -0.00216-30.59%
60 ימים$ -0.000526-9.70%
90 ימים$ +0.001761+56.06%
Shark Cat שינוי מחיר היום

היום,SHARKCAT רשם שינוי של $ -0.00046594 (-8.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Shark Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00216 (-30.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Shark Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SHARKCAT ראה שינוי של $ -0.000526 (-9.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Shark Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001761 (+56.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Shark Cat (SHARKCAT)?

בדוק את Shark Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהShark Cat (SHARKCAT)

A memecoin about a cat with a shark hat.

Shark Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Shark Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSHARKCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Shark Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךShark Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Shark Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shark Cat (SHARKCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shark Cat (SHARKCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shark Cat.

בדוק את Shark Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Shark Cat (SHARKCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shark Cat (SHARKCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHARKCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Shark Cat (SHARKCAT)

מחפש איך לקנותShark Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Shark Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SHARKCAT למטבעות מקומיים

1 Shark Cat(SHARKCAT) ל VND
128.99613
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל AUD
A$0.00750006
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל GBP
0.00362748
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל EUR
0.0041667
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל USD
$0.004902
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל MYR
RM0.0205884
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל TRY
0.20093298
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל JPY
¥0.720594
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל ARS
ARS$6.57985656
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל RUB
0.39554238
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל INR
0.42907206
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל IDR
Rp79.06450506
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל KRW
6.80828976
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל PHP
0.27764928
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל EGP
￡E.0.23784504
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל BRL
R$0.0264708
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל CAD
C$0.00676476
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל BDT
0.59637732
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל NGN
7.4954031
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל COP
$19.68672612
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל ZAR
R.0.08612814
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל UAH
0.2031879
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל VES
Bs0.68628
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל CLP
$4.70592
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל PKR
Rs1.38981504
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל KZT
2.62276608
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל THB
฿0.15897186
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל TWD
NT$0.1492659
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל AED
د.إ0.01799034
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל CHF
Fr0.0039216
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל HKD
HK$0.03828462
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל AMD
֏1.87668168
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל MAD
.د.م0.044118
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל MXN
$0.09103014
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל SAR
ريال0.0183825
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל PLN
0.01784328
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל RON
лв0.02117664
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל SEK
kr0.04671606
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל BGN
лв0.00818634
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל HUF
Ft1.66560156
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל CZK
0.10289298
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל KWD
د.ك0.00149511
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל ILS
0.01647072
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל AOA
Kz4.46851614
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל BHD
.د.ب0.001848054
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל BMD
$0.004902
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל DKK
kr0.03127476
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל HNL
L0.12833436
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל MUR
0.22372728
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל NAD
$0.08593206
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל NOK
kr0.04941216
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל NZD
$0.0083334
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל PAB
B/.0.004902
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל PGK
K0.02068644
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל QAR
ر.ق0.01779426
1 Shark Cat(SHARKCAT) ל RSD
дин.0.4911804

Shark Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Shark Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרShark Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Shark Cat

כמה שווה Shark Cat (SHARKCAT) היום?
החי SHARKCATהמחיר ב USD הוא 0.004902 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHARKCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של SHARKCAT ל USD הוא $ 0.004902. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shark Cat?
שווי השוק של SHARKCAT הוא $ 4.85M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHARKCAT?
ההיצע במחזור של SHARKCAT הוא 989.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHARKCAT?
‏‏SHARKCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24901554523698954 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHARKCAT?
SHARKCAT ‏‏רשם מחירATL של 0.001137772222603809 USD.
מהו נפח המסחר של SHARKCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHARKCAT הוא $ 10.76K USD.
האם SHARKCAT יעלה השנה?
SHARKCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHARKCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:12:31 (UTC+8)

Shark Cat (SHARKCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SHARKCAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SHARKCAT
SHARKCAT
USD
USD

1 SHARKCAT = 0.004902 USD

