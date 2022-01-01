EthXY (SEXY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי EthXY (SEXY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

EthXY (SEXY) מידע SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat. אתר רשמי: https://ethxy.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2 קנה SEXYעכשיו!

EthXY (SEXY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EthXY (SEXY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M שיא כל הזמנים: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 שפל כל הזמנים: $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 מחיר נוכחי: $ 0.0709 $ 0.0709 $ 0.0709 למידע נוסף על EthXY (SEXY) מחיר

EthXY (SEXY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EthXY (SEXY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SEXY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SEXYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SEXYטוקניומיקה, חקרו אתSEXYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SEXY מעוניין להוסיף את EthXY (SEXY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SEXY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SEXY ב-MEXC עכשיו!

EthXY (SEXY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SEXYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SEXY עכשיו את היסטוריית המחירים!

SEXY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SEXY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SEXY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SEXYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

