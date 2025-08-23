עוד על SEX

SEX מידע על מחיר

SEX אתר רשמי

SEX טוקניומיקה

SEX תחזית מחיר

SEX היסטוריה

SEX מדריך קנייה

SEXממיר מטבעות לפיאט

SEX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sex Token סֵמֶל

Sex Token מְחִיר(SEX)

1 SEX ל USDמחיר חי:

$109,351.83
$109,351.83$109,351.83
+28.81%1D
USD
Sex Token (SEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:12:17 (UTC+8)

Sex Token (SEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 70,000
$ 70,000$ 70,000
24 שעות נמוך
$ 128,990
$ 128,990$ 128,990
גבוה 24 שעות

$ 70,000
$ 70,000$ 70,000

$ 128,990
$ 128,990$ 128,990

$ 441,094,703.0990784
$ 441,094,703.0990784$ 441,094,703.0990784

$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523

0.00%

+28.81%

-42.85%

-42.85%

Sex Token (SEX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 109,351.83. במהלך 24 השעות האחרונות, SEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 70,000 לבין שיא של $ 128,990, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 441,094,703.0990784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 50,174.09535057523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +28.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sex Token (SEX) מידע שוק

No.7546

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.70K
$ 52.70K$ 52.70K

$ 109.35K
$ 109.35K$ 109.35K

0.00
0.00 0.00

1
1 1

1
1 1

0.00%

ARB

שווי השוק הנוכחי של Sex Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.70K. ההיצע במחזור של SEX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.35K.

Sex Token (SEX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sex Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +24,457.932+28.81%
30 ימים$ +42,962.84+64.71%
60 ימים$ -21,269.88-16.29%
90 ימים$ -219,126.54-66.71%
Sex Token שינוי מחיר היום

היום,SEX רשם שינוי של $ +24,457.932 (+28.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sex Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +42,962.84 (+64.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sex Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SEX ראה שינוי של $ -21,269.88 (-16.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sex Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -219,126.54 (-66.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sex Token (SEX)?

בדוק את Sex Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSex Token (SEX)

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Sex Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sex Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSEX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sex Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSex Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sex Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sex Token (SEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sex Token (SEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sex Token.

בדוק את Sex Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Sex Token (SEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sex Token (SEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sex Token (SEX)

מחפש איך לקנותSex Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sex Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SEX למטבעות מקומיים

1 Sex Token(SEX) ל VND
2,877,593,406.45
1 Sex Token(SEX) ל AUD
A$167,308.2999
1 Sex Token(SEX) ל GBP
80,920.3542
1 Sex Token(SEX) ל EUR
92,949.0555
1 Sex Token(SEX) ל USD
$109,351.83
1 Sex Token(SEX) ל MYR
RM459,277.686
1 Sex Token(SEX) ל TRY
4,482,331.5117
1 Sex Token(SEX) ל JPY
¥16,074,719.01
1 Sex Token(SEX) ל ARS
ARS$146,780,774.3724
1 Sex Token(SEX) ל RUB
8,823,599.1627
1 Sex Token(SEX) ל INR
9,571,565.6799
1 Sex Token(SEX) ל IDR
Rp1,763,738,946.6249
1 Sex Token(SEX) ל KRW
151,876,569.6504
1 Sex Token(SEX) ל PHP
6,193,687.6512
1 Sex Token(SEX) ל EGP
￡E.5,305,750.7916
1 Sex Token(SEX) ל BRL
R$590,499.882
1 Sex Token(SEX) ל CAD
C$150,905.5254
1 Sex Token(SEX) ל BDT
13,303,743.6378
1 Sex Token(SEX) ל NGN
167,204,415.6615
1 Sex Token(SEX) ל COP
$439,163,510.3898
1 Sex Token(SEX) ל ZAR
R.1,921,311.6531
1 Sex Token(SEX) ל UAH
4,532,633.3535
1 Sex Token(SEX) ל VES
Bs15,309,256.2
1 Sex Token(SEX) ל CLP
$104,977,756.8
1 Sex Token(SEX) ל PKR
Rs31,003,430.8416
1 Sex Token(SEX) ל KZT
58,507,603.1232
1 Sex Token(SEX) ל THB
฿3,546,279.8469
1 Sex Token(SEX) ל TWD
NT$3,329,763.2235
1 Sex Token(SEX) ל AED
د.إ401,321.2161
1 Sex Token(SEX) ל CHF
Fr87,481.464
1 Sex Token(SEX) ל HKD
HK$854,037.7923
1 Sex Token(SEX) ל AMD
֏41,864,254.5972
1 Sex Token(SEX) ל MAD
.د.م984,166.47
1 Sex Token(SEX) ל MXN
$2,030,663.4831
1 Sex Token(SEX) ל SAR
ريال410,069.3625
1 Sex Token(SEX) ל PLN
398,040.6612
1 Sex Token(SEX) ל RON
лв472,399.9056
1 Sex Token(SEX) ל SEK
kr1,042,122.9399
1 Sex Token(SEX) ל BGN
лв182,617.5561
1 Sex Token(SEX) ל HUF
Ft37,155,564.7974
1 Sex Token(SEX) ל CZK
2,295,294.9117
1 Sex Token(SEX) ל KWD
د.ك33,352.30815
1 Sex Token(SEX) ל ILS
367,422.1488
1 Sex Token(SEX) ל AOA
Kz99,681,847.6731
1 Sex Token(SEX) ל BHD
.د.ب41,225.63991
1 Sex Token(SEX) ל BMD
$109,351.83
1 Sex Token(SEX) ל DKK
kr697,664.6754
1 Sex Token(SEX) ל HNL
L2,862,830.9094
1 Sex Token(SEX) ל MUR
4,990,817.5212
1 Sex Token(SEX) ל NAD
$1,916,937.5799
1 Sex Token(SEX) ל NOK
kr1,102,266.4464
1 Sex Token(SEX) ל NZD
$185,898.111
1 Sex Token(SEX) ל PAB
B/.109,351.83
1 Sex Token(SEX) ל PGK
K461,464.7226
1 Sex Token(SEX) ל QAR
ر.ق396,947.1429
1 Sex Token(SEX) ל RSD
дин.10,957,053.366

Sex Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sex Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSex Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sex Token

כמה שווה Sex Token (SEX) היום?
החי SEXהמחיר ב USD הוא 109,351.83 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SEX ל USD?
המחיר הנוכחי של SEX ל USD הוא $ 109,351.83. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sex Token?
שווי השוק של SEX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SEX?
ההיצע במחזור של SEX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SEX?
‏‏SEX השיג מחיר שיא (ATH) של 441,094,703.0990784 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SEX?
SEX ‏‏רשם מחירATL של 50,174.09535057523 USD.
מהו נפח המסחר של SEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SEX הוא $ 52.70K USD.
האם SEX יעלה השנה?
SEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:12:17 (UTC+8)

Sex Token (SEX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SEX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SEX
SEX
USD
USD

1 SEX = 109,351.83 USD

מסחרSEX

USDTSEX
$109,351.83
$109,351.83$109,351.83
+28.81%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד