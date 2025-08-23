עוד על SERSH

Serenity Shield סֵמֶל

Serenity Shield מְחִיר(SERSH)

1 SERSH ל USDמחיר חי:

$0.0984
$0.0984$0.0984
+3.00%1D
USD
Serenity Shield (SERSH) טבלת מחירים חיה
Serenity Shield (SERSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.09417
$ 0.09417$ 0.09417
24 שעות נמוך
$ 0.09867
$ 0.09867$ 0.09867
גבוה 24 שעות

$ 0.09417
$ 0.09417$ 0.09417

$ 0.09867
$ 0.09867$ 0.09867

$ 1.2608300667655898
$ 1.2608300667655898$ 1.2608300667655898

$ 0.002311994722644291
$ 0.002311994722644291$ 0.002311994722644291

+0.20%

+3.00%

+5.26%

+5.26%

Serenity Shield (SERSH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0984. במהלך 24 השעות האחרונות, SERSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09417 לבין שיא של $ 0.09867, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SERSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2608300667655898, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002311994722644291.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SERSH השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, +3.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Serenity Shield (SERSH) מידע שוק

No.1533

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

$ 120.90K
$ 120.90K$ 120.90K

$ 9.78M
$ 9.78M$ 9.78M

41.52M
41.52M 41.52M

99,344,622
99,344,622 99,344,622

99,092,562
99,092,562 99,092,562

41.79%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Serenity Shield הוא $ 4.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 120.90K. ההיצע במחזור של SERSH הוא 41.52M, עם היצע כולל של 99092562. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.78M.

Serenity Shield (SERSH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Serenity Shieldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.002866+3.00%
30 ימים$ +0.04114+71.84%
60 ימים$ +0.05797+143.38%
90 ימים$ +0.04016+68.95%
Serenity Shield שינוי מחיר היום

היום,SERSH רשם שינוי של $ +0.002866 (+3.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Serenity Shield שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.04114 (+71.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Serenity Shield שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SERSH ראה שינוי של $ +0.05797 (+143.38%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Serenity Shield שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.04016 (+68.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Serenity Shield (SERSH)?

בדוק את Serenity Shield עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSerenity Shield (SERSH)

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Serenity Shield זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Serenity Shieldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSERSH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Serenity Shieldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSerenity Shield לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Serenity Shieldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Serenity Shield (SERSH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Serenity Shield (SERSH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Serenity Shield תחזית המחיר עכשיו‏!

Serenity Shield (SERSH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Serenity Shield (SERSH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SERSH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Serenity Shield (SERSH)

מחפש איך לקנותSerenity Shield? התהליך פשוט וללא בעיות!

SERSH למטבעות מקומיים

Serenity Shield מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Serenity Shield, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSerenity Shield הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Serenity Shield

כמה שווה Serenity Shield (SERSH) היום?
החי SERSHהמחיר ב USD הוא 0.0984 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SERSH ל USD?
המחיר הנוכחי של SERSH ל USD הוא $ 0.0984. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Serenity Shield?
שווי השוק של SERSH הוא $ 4.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SERSH?
ההיצע במחזור של SERSH הוא 41.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SERSH?
‏‏SERSH השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2608300667655898 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SERSH?
SERSH ‏‏רשם מחירATL של 0.002311994722644291 USD.
מהו נפח המסחר של SERSH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SERSH הוא $ 120.90K USD.
האם SERSH יעלה השנה?
SERSH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SERSH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

