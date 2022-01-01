Kryptonite (SEILOR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kryptonite (SEILOR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kryptonite (SEILOR) מידע Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. אתר רשמי: https://www.kryptonite.finance מסמך לבן: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 קנה SEILORעכשיו!

Kryptonite (SEILOR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kryptonite (SEILOR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 687.00K $ 687.00K $ 687.00K שיא כל הזמנים: $ 0.17111 $ 0.17111 $ 0.17111 שפל כל הזמנים: $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 מחיר נוכחי: $ 0.000687 $ 0.000687 $ 0.000687 למידע נוסף על Kryptonite (SEILOR) מחיר

Kryptonite (SEILOR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kryptonite (SEILOR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SEILOR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SEILORהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SEILORטוקניומיקה, חקרו אתSEILORהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SEILOR מעוניין להוסיף את Kryptonite (SEILOR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SEILOR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SEILOR ב-MEXC עכשיו!

Kryptonite (SEILOR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SEILORעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SEILOR עכשיו את היסטוריית המחירים!

SEILOR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SEILOR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SEILOR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SEILORעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

