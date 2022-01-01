MetaDOS (SECOND) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MetaDOS (SECOND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MetaDOS (SECOND) מידע MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. אתר רשמי: https://metados.com מסמך לבן: https://wiki.metados.com/ סייר בלוקים: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 קנה SECONDעכשיו!

MetaDOS (SECOND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MetaDOS (SECOND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.62K ההיצע הכולל: $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.96B FDV (שווי מדולל מלא): $ 73.00K שיא כל הזמנים: $ 0.015 שפל כל הזמנים: $ 0.000007183793946001 מחיר נוכחי: $ 0.0000073 למידע נוסף על MetaDOS (SECOND) מחיר

MetaDOS (SECOND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MetaDOS (SECOND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SECOND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SECONDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SECONDטוקניומיקה, חקרו אתSECONDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SECOND מעוניין להוסיף את MetaDOS (SECOND) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SECOND, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SECOND ב-MEXC עכשיו!

MetaDOS (SECOND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SECONDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SECOND עכשיו את היסטוריית המחירים!

SECOND חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SECOND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SECOND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SECONDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

