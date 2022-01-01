Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) מידע In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision. אתר רשמי: https://scottytheai.com/ מסמך לבן: https://scotty-the-ai-on-solana.gitbook.io/scotty-the-ai-on-solana סייר בלוקים: https://solscan.io/token/6Xd8vYkTKdJJ2ZcktxVrU4qKiJ8xeTcT14xRrwWVgJBJ קנה SCOTTYV2עכשיו!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.38K $ 3.38K $ 3.38K שיא כל הזמנים: $ 0.0014699 $ 0.0014699 $ 0.0014699 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000025 $ 0.0000025 $ 0.0000025 למידע נוסף על Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) מחיר

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCOTTYV2 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCOTTYV2האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCOTTYV2טוקניומיקה, חקרו אתSCOTTYV2המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCOTTYV2 מעוניין להוסיף את Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCOTTYV2, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCOTTYV2 ב-MEXC עכשיו!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCOTTYV2עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCOTTYV2 עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCOTTYV2 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCOTTYV2 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCOTTYV2 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCOTTYV2עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!