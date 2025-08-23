עוד על SCOTTYV2

Scotty AI on Solana סֵמֶל

Scotty AI on Solana מְחִיר(SCOTTYV2)

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:50:25 (UTC+8)

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) מידע על מחיר (USD)

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000056. במהלך 24 השעות האחרונות, SCOTTYV2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000002 לבין שיא של $ 0.0000056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCOTTYV2השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCOTTYV2 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +180.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+143.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) מידע שוק

SOL

שווי השוק הנוכחי של Scotty AI on Solana הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.68. ההיצע במחזור של SCOTTYV2 הוא --, עם היצע כולל של 1350000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.56K.

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Scotty AI on Solanaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000036+180.00%
30 ימים$ +0.00000304+118.75%
60 ימים$ +0.00000082+17.15%
90 ימים$ -0.0001728-96.87%
Scotty AI on Solana שינוי מחיר היום

היום,SCOTTYV2 רשם שינוי של $ +0.0000036 (+180.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Scotty AI on Solana שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000304 (+118.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Scotty AI on Solana שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCOTTYV2 ראה שינוי של $ +0.00000082 (+17.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Scotty AI on Solana שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001728 (-96.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)?

בדוק את Scotty AI on Solana עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהScotty AI on Solana (SCOTTYV2)

In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision.

Scotty AI on Solana זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Scotty AI on Solanaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCOTTYV2 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Scotty AI on Solanaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךScotty AI on Solana לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Scotty AI on Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scotty AI on Solana.

בדוק את Scotty AI on Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCOTTYV2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)

מחפש איך לקנותScotty AI on Solana? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Scotty AI on Solanaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCOTTYV2 למטבעות מקומיים

Scotty AI on Solana מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Scotty AI on Solana, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרScotty AI on Solana הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Scotty AI on Solana

כמה שווה Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) היום?
החי SCOTTYV2המחיר ב USD הוא 0.0000056 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCOTTYV2 ל USD?
המחיר הנוכחי של SCOTTYV2 ל USD הוא $ 0.0000056. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scotty AI on Solana?
שווי השוק של SCOTTYV2 הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCOTTYV2?
ההיצע במחזור של SCOTTYV2 הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCOTTYV2?
‏‏SCOTTYV2 השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCOTTYV2?
SCOTTYV2 ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SCOTTYV2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCOTTYV2 הוא $ 157.68 USD.
האם SCOTTYV2 יעלה השנה?
SCOTTYV2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCOTTYV2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:50:25 (UTC+8)

