Soulbound TV סֵמֶל

Soulbound TV מְחִיר(SBX)

1 SBX ל USDמחיר חי:

$0.000403
$0.000403$0.000403
+16.81%1D
USD
Soulbound TV (SBX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:26:41 (UTC+8)

Soulbound TV (SBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000276
$ 0.000276$ 0.000276
24 שעות נמוך
$ 0.000404
$ 0.000404$ 0.000404
גבוה 24 שעות

$ 0.000276
$ 0.000276$ 0.000276

$ 0.000404
$ 0.000404$ 0.000404

--
----

--
----

+14.81%

+16.81%

-59.50%

-59.50%

Soulbound TV (SBX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000403. במהלך 24 השעות האחרונות, SBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000276 לבין שיא של $ 0.000404, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBX השתנה ב +14.81% במהלך השעה האחרונה, +16.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-59.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Soulbound TV (SBX) מידע שוק

--
----

$ 16.29K
$ 16.29K$ 16.29K

$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Soulbound TV הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.29K. ההיצע במחזור של SBX הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.00K.

Soulbound TV (SBX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Soulbound TVהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000058+16.81%
30 ימים$ -0.00444-91.68%
60 ימים$ -0.019597-97.99%
90 ימים$ -0.019597-97.99%
Soulbound TV שינוי מחיר היום

היום,SBX רשם שינוי של $ +0.000058 (+16.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Soulbound TV שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00444 (-91.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Soulbound TV שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SBX ראה שינוי של $ -0.019597 (-97.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Soulbound TV שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.019597 (-97.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Soulbound TV (SBX)?

בדוק את Soulbound TV עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSoulbound TV (SBX)

Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.

Soulbound TV זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Soulbound TVההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSBX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Soulbound TVאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSoulbound TV לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Soulbound TVתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Soulbound TV (SBX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Soulbound TV (SBX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Soulbound TV.

בדוק את Soulbound TV תחזית המחיר עכשיו‏!

Soulbound TV (SBX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Soulbound TV (SBX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SBX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Soulbound TV (SBX)

מחפש איך לקנותSoulbound TV? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Soulbound TVב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SBX למטבעות מקומיים

1 Soulbound TV(SBX) ל VND
10.604945
1 Soulbound TV(SBX) ל AUD
A$0.00062062
1 Soulbound TV(SBX) ל GBP
0.00029822
1 Soulbound TV(SBX) ל EUR
0.00034255
1 Soulbound TV(SBX) ל USD
$0.000403
1 Soulbound TV(SBX) ל MYR
RM0.0016926
1 Soulbound TV(SBX) ל TRY
0.01651494
1 Soulbound TV(SBX) ל JPY
¥0.059241
1 Soulbound TV(SBX) ל ARS
ARS$0.532363
1 Soulbound TV(SBX) ל RUB
0.0324818
1 Soulbound TV(SBX) ל INR
0.03528265
1 Soulbound TV(SBX) ל IDR
Rp6.49999909
1 Soulbound TV(SBX) ל KRW
0.55971864
1 Soulbound TV(SBX) ל PHP
0.02287025
1 Soulbound TV(SBX) ל EGP
￡E.0.01955356
1 Soulbound TV(SBX) ל BRL
R$0.00219232
1 Soulbound TV(SBX) ל CAD
C$0.00055614
1 Soulbound TV(SBX) ל BDT
0.04857762
1 Soulbound TV(SBX) ל NGN
0.61526413
1 Soulbound TV(SBX) ל COP
$1.612
1 Soulbound TV(SBX) ל ZAR
R.0.00706459
1 Soulbound TV(SBX) ל UAH
0.01650688
1 Soulbound TV(SBX) ל VES
Bs0.05642
1 Soulbound TV(SBX) ל CLP
$0.386477
1 Soulbound TV(SBX) ל PKR
Rs0.11332763
1 Soulbound TV(SBX) ל KZT
0.21470228
1 Soulbound TV(SBX) ל THB
฿0.01307332
1 Soulbound TV(SBX) ל TWD
NT$0.01228344
1 Soulbound TV(SBX) ל AED
د.إ0.00147901
1 Soulbound TV(SBX) ל CHF
Fr0.0003224
1 Soulbound TV(SBX) ל HKD
HK$0.00314743
1 Soulbound TV(SBX) ל AMD
֏0.15259192
1 Soulbound TV(SBX) ל MAD
.د.م0.00361491
1 Soulbound TV(SBX) ל MXN
$0.00751192
1 Soulbound TV(SBX) ל SAR
ريال0.00151125
1 Soulbound TV(SBX) ל PLN
0.00146692
1 Soulbound TV(SBX) ל RON
лв0.00174096
1 Soulbound TV(SBX) ל SEK
kr0.00383656
1 Soulbound TV(SBX) ל BGN
лв0.00067301
1 Soulbound TV(SBX) ל HUF
Ft0.13707239
1 Soulbound TV(SBX) ל CZK
0.008463
1 Soulbound TV(SBX) ל KWD
د.ك0.000122915
1 Soulbound TV(SBX) ל ILS
0.00136214
1 Soulbound TV(SBX) ל AOA
Kz0.36736271
1 Soulbound TV(SBX) ל BHD
.د.ب0.000151931
1 Soulbound TV(SBX) ל BMD
$0.000403
1 Soulbound TV(SBX) ל DKK
kr0.00257114
1 Soulbound TV(SBX) ל HNL
L0.01044979
1 Soulbound TV(SBX) ל MUR
0.01839292
1 Soulbound TV(SBX) ל NAD
$0.00704444
1 Soulbound TV(SBX) ל NOK
kr0.00407836
1 Soulbound TV(SBX) ל NZD
$0.0006851
1 Soulbound TV(SBX) ל PAB
B/.0.000403
1 Soulbound TV(SBX) ל PGK
K0.00168454
1 Soulbound TV(SBX) ל QAR
ر.ق0.00145483
1 Soulbound TV(SBX) ל RSD
дин.0.04038866

Soulbound TV מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Soulbound TV, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSoulbound TV הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Soulbound TV

כמה שווה Soulbound TV (SBX) היום?
החי SBXהמחיר ב USD הוא 0.000403 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SBX ל USD?
המחיר הנוכחי של SBX ל USD הוא $ 0.000403. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Soulbound TV?
שווי השוק של SBX הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SBX?
ההיצע במחזור של SBX הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SBX?
‏‏SBX השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SBX?
SBX ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SBX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SBX הוא $ 16.29K USD.
האם SBX יעלה השנה?
SBX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SBX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:26:41 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

