Soulbound TV (SBX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000403. במהלך 24 השעות האחרונות, SBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000276 לבין שיא של $ 0.000404, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBX השתנה ב +14.81% במהלך השעה האחרונה, +16.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-59.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Soulbound TV (SBX) מידע שוק
--
----
$ 16.29K
$ 16.29K$ 16.29K
$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Soulbound TV הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.29K. ההיצע במחזור של SBX הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.00K.
Soulbound TV (SBX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Soulbound TVהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000058
+16.81%
30 ימים
$ -0.00444
-91.68%
60 ימים
$ -0.019597
-97.99%
90 ימים
$ -0.019597
-97.99%
Soulbound TV שינוי מחיר היום
היום,SBX רשם שינוי של $ +0.000058 (+16.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Soulbound TV שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00444 (-91.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Soulbound TV שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SBX ראה שינוי של $ -0.019597 (-97.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Soulbound TV שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.019597 (-97.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Soulbound TV (SBX)?
Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.
Soulbound TVתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Soulbound TV (SBX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Soulbound TV (SBX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Soulbound TV.
הבנת הטוקנומיקה של Soulbound TV (SBX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SBX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Soulbound TV (SBX)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.