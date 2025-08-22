עוד על SBR

SBR מידע על מחיר

SBR מסמך לבן

SBR אתר רשמי

SBR טוקניומיקה

SBR תחזית מחיר

SBR היסטוריה

SBR מדריך קנייה

SBRממיר מטבעות לפיאט

SBR ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Saber Protocol Token סֵמֶל

Saber Protocol Token מְחִיר(SBR)

1 SBR ל USDמחיר חי:

$0.0011076
$0.0011076$0.0011076
-2.86%1D
USD
Saber Protocol Token (SBR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:44 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0010973
$ 0.0010973$ 0.0010973
24 שעות נמוך
$ 0.0011534
$ 0.0011534$ 0.0011534
גבוה 24 שעות

$ 0.0010973
$ 0.0010973$ 0.0010973

$ 0.0011534
$ 0.0011534$ 0.0011534

$ 1.12106192
$ 1.12106192$ 1.12106192

$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127$ 0.000218387419212127

+0.82%

-2.86%

+0.66%

+0.66%

Saber Protocol Token (SBR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0011076. במהלך 24 השעות האחרונות, SBR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010973 לבין שיא של $ 0.0011534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12106192, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000218387419212127.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBR השתנה ב +0.82% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Saber Protocol Token (SBR) מידע שוק

No.4500

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.84K
$ 53.84K$ 53.84K

$ 108.67K
$ 108.67K$ 108.67K

0.00
0.00 0.00

98,111,672
98,111,672 98,111,672

SOL

שווי השוק הנוכחי של Saber Protocol Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.84K. ההיצע במחזור של SBR הוא 0.00, עם היצע כולל של 98111672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.67K.

Saber Protocol Token (SBR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Saber Protocol Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00003261-2.86%
30 ימים$ -0.0001447-11.56%
60 ימים$ -0.0001322-10.67%
90 ימים$ -0.0000231-2.05%
Saber Protocol Token שינוי מחיר היום

היום,SBR רשם שינוי של $ -0.00003261 (-2.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Saber Protocol Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001447 (-11.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Saber Protocol Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SBR ראה שינוי של $ -0.0001322 (-10.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Saber Protocol Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000231 (-2.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Saber Protocol Token (SBR)?

בדוק את Saber Protocol Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSaber Protocol Token (SBR)

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

Saber Protocol Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Saber Protocol Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSBR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Saber Protocol Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSaber Protocol Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Saber Protocol Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Saber Protocol Token (SBR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Saber Protocol Token (SBR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Saber Protocol Token.

בדוק את Saber Protocol Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Saber Protocol Token (SBR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Saber Protocol Token (SBR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SBR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Saber Protocol Token (SBR)

מחפש איך לקנותSaber Protocol Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Saber Protocol Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SBR למטבעות מקומיים

1 Saber Protocol Token(SBR) ל VND
29.146494
1 Saber Protocol Token(SBR) ל AUD
A$0.001694628
1 Saber Protocol Token(SBR) ל GBP
0.000819624
1 Saber Protocol Token(SBR) ל EUR
0.00094146
1 Saber Protocol Token(SBR) ל USD
$0.0011076
1 Saber Protocol Token(SBR) ל MYR
RM0.00465192
1 Saber Protocol Token(SBR) ל TRY
0.0454116
1 Saber Protocol Token(SBR) ל JPY
¥0.1628172
1 Saber Protocol Token(SBR) ל ARS
ARS$1.4631396
1 Saber Protocol Token(SBR) ל RUB
0.08954946
1 Saber Protocol Token(SBR) ל INR
0.097003608
1 Saber Protocol Token(SBR) ל IDR
Rp18.157374144
1 Saber Protocol Token(SBR) ל KRW
1.536196896
1 Saber Protocol Token(SBR) ל PHP
0.062723388
1 Saber Protocol Token(SBR) ל EGP
￡E.0.053729676
1 Saber Protocol Token(SBR) ל BRL
R$0.006003192
1 Saber Protocol Token(SBR) ל CAD
C$0.001528488
1 Saber Protocol Token(SBR) ל BDT
0.134750616
1 Saber Protocol Token(SBR) ל NGN
1.69357578
1 Saber Protocol Token(SBR) ל COP
$4.448188056
1 Saber Protocol Token(SBR) ל ZAR
R.0.019427304
1 Saber Protocol Token(SBR) ל UAH
0.04591002
1 Saber Protocol Token(SBR) ל VES
Bs0.155064
1 Saber Protocol Token(SBR) ל CLP
$1.0621884
1 Saber Protocol Token(SBR) ל PKR
Rs0.314026752
1 Saber Protocol Token(SBR) ל KZT
0.592610304
1 Saber Protocol Token(SBR) ל THB
฿0.035919468
1 Saber Protocol Token(SBR) ל TWD
NT$0.03372642
1 Saber Protocol Token(SBR) ל AED
د.إ0.004064892
1 Saber Protocol Token(SBR) ל CHF
Fr0.00088608
1 Saber Protocol Token(SBR) ל HKD
HK$0.008650356
1 Saber Protocol Token(SBR) ל AMD
֏0.422903832
1 Saber Protocol Token(SBR) ל MAD
.د.م0.0099684
1 Saber Protocol Token(SBR) ל MXN
$0.020645664
1 Saber Protocol Token(SBR) ל SAR
ريال0.0041535
1 Saber Protocol Token(SBR) ל PLN
0.004031664
1 Saber Protocol Token(SBR) ל RON
лв0.004784832
1 Saber Protocol Token(SBR) ל SEK
kr0.010533276
1 Saber Protocol Token(SBR) ל BGN
лв0.001849692
1 Saber Protocol Token(SBR) ל HUF
Ft0.376606152
1 Saber Protocol Token(SBR) ל CZK
0.023237448
1 Saber Protocol Token(SBR) ל KWD
د.ك0.000337818
1 Saber Protocol Token(SBR) ל ILS
0.003732612
1 Saber Protocol Token(SBR) ל AOA
Kz1.009654932
1 Saber Protocol Token(SBR) ל BHD
.د.ب0.0004164576
1 Saber Protocol Token(SBR) ל BMD
$0.0011076
1 Saber Protocol Token(SBR) ל DKK
kr0.007066488
1 Saber Protocol Token(SBR) ל HNL
L0.028996968
1 Saber Protocol Token(SBR) ל MUR
0.050550864
1 Saber Protocol Token(SBR) ל NAD
$0.019416228
1 Saber Protocol Token(SBR) ל NOK
kr0.01118676
1 Saber Protocol Token(SBR) ל NZD
$0.00188292
1 Saber Protocol Token(SBR) ל PAB
B/.0.0011076
1 Saber Protocol Token(SBR) ל PGK
K0.004674072
1 Saber Protocol Token(SBR) ל QAR
ر.ق0.004020588
1 Saber Protocol Token(SBR) ל RSD
дин.0.11092614

Saber Protocol Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Saber Protocol Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSaber Protocol Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Saber Protocol Token

כמה שווה Saber Protocol Token (SBR) היום?
החי SBRהמחיר ב USD הוא 0.0011076 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SBR ל USD?
המחיר הנוכחי של SBR ל USD הוא $ 0.0011076. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Saber Protocol Token?
שווי השוק של SBR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SBR?
ההיצע במחזור של SBR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SBR?
‏‏SBR השיג מחיר שיא (ATH) של 1.12106192 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SBR?
SBR ‏‏רשם מחירATL של 0.000218387419212127 USD.
מהו נפח המסחר של SBR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SBR הוא $ 53.84K USD.
האם SBR יעלה השנה?
SBR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SBR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:44 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SBR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SBR
SBR
USD
USD

1 SBR = 0.0011076 USD

מסחרSBR

USDTSBR
$0.0011076
$0.0011076$0.0011076
-2.87%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד