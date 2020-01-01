SharpLink Gaming (SBETON) ניתוח טכני היום דף SharpLink Gaming הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SBETON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SharpLink Gaming למטה. הירשם

SharpLink Gaming (SBETON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

SharpLink Gaming זרימת הון זרימת נטו פנימה SBETONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.