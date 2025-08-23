מה זהSatoxcoin (SATOX)

Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX.

Satoxcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Satoxcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקSATOX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Satoxcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSatoxcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Satoxcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Satoxcoin (SATOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Satoxcoin (SATOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Satoxcoin.

בדוק את Satoxcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Satoxcoin (SATOX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Satoxcoin (SATOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SATOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Satoxcoin (SATOX)

מחפש איך לקנותSatoxcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Satoxcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SATOX למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Satoxcoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Satoxcoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Satoxcoin כמה שווה Satoxcoin (SATOX) היום? החי SATOXהמחיר ב USD הוא 0.0000116 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SATOX ל USD? $ 0.0000116 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SATOX ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Satoxcoin? שווי השוק של SATOX הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SATOX? ההיצע במחזור של SATOX הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SATOX? ‏‏SATOX השיג מחיר שיא (ATH) של 11,248.643284120446 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SATOX? SATOX ‏‏רשם מחירATL של 0.000012396731478746 USD . מהו נפח המסחר של SATOX? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SATOX הוא $ 30.02 USD . האם SATOX יעלה השנה? SATOX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SATOX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Satoxcoin (SATOX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi). הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.