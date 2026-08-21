Sapien (SAPIEN) ניתוח טכני היום דף Sapien הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SAPIEN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Sapien למטה. הירשם

Sapien (SAPIEN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07918 -- +4.88% +1.57% -32.82%

Sapien אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Sapien במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 4 קנה 5 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07923 0.07922 R2 0.07922 0.0792 R1 0.07919 0.07919 PP 0.07918 0.07918 S1 0.07915 0.07916 S2 0.07914 0.07915 S3 0.07911 0.07914

Sapien אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.08M $3.38 M $3.46 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Sapien זרימת הון זרימת נטו פנימה SAPIENUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.07 M 0.08 2026-08-20 -$0.07 M 0.08 2026-08-19 -$0.01 M 0.08 2026-08-18 -$0.04 M 0.07 2026-08-17 -$0.02 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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