Salad Ventures (SALD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Salad Ventures (SALD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Salad Ventures (SALD) מידע Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. אתר רשמי: https://salad.ventures מסמך לבן: https://wp.salad.ventures/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f קנה SALDעכשיו!

Salad Ventures (SALD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Salad Ventures (SALD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.89K $ 1.89K $ 1.89K ההיצע הכולל: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B אספקה במחזור: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.00K $ 42.00K $ 42.00K שיא כל הזמנים: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 שפל כל הזמנים: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 מחיר נוכחי: $ 0.000025 $ 0.000025 $ 0.000025 למידע נוסף על Salad Ventures (SALD) מחיר

Salad Ventures (SALD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Salad Ventures (SALD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SALD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SALDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SALDטוקניומיקה, חקרו אתSALDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SALD מעוניין להוסיף את Salad Ventures (SALD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SALD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SALD ב-MEXC עכשיו!

Salad Ventures (SALD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SALDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SALD עכשיו את היסטוריית המחירים!

SALD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SALD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SALD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SALDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

