Salad Ventures סֵמֶל

Salad Ventures מְחִיר(SALD)

1 SALD ל USDמחיר חי:

$0.000027
$0.000027$0.000027
-3.91%1D
USD
Salad Ventures (SALD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:10:47 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000027
$ 0.000027$ 0.000027
24 שעות נמוך
$ 0.0000281
$ 0.0000281$ 0.0000281
גבוה 24 שעות

$ 0.000027
$ 0.000027$ 0.000027

$ 0.0000281
$ 0.0000281$ 0.0000281

$ 0.13815570559717522
$ 0.13815570559717522$ 0.13815570559717522

$ 0.000008449793257653
$ 0.000008449793257653$ 0.000008449793257653

0.00%

-3.91%

+101.49%

+101.49%

Salad Ventures (SALD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000027. במהלך 24 השעות האחרונות, SALD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000027 לבין שיא של $ 0.0000281, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SALDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13815570559717522, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000008449793257653.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SALD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+101.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Salad Ventures (SALD) מידע שוק

No.3317

$ 2.04K
$ 2.04K$ 2.04K

$ 3.01
$ 3.01$ 3.01

$ 45.36K
$ 45.36K$ 45.36K

75.61M
75.61M 75.61M

1,680,000,000
1,680,000,000 1,680,000,000

1,677,951,825
1,677,951,825 1,677,951,825

4.50%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Salad Ventures הוא $ 2.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.01. ההיצע במחזור של SALD הוא 75.61M, עם היצע כולל של 1677951825. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.36K.

Salad Ventures (SALD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Salad Venturesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000001099-3.91%
30 ימים$ +0.000014+107.69%
60 ימים$ -0.0001801-86.97%
90 ימים$ -0.0001857-87.31%
Salad Ventures שינוי מחיר היום

היום,SALD רשם שינוי של $ -0.000001099 (-3.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Salad Ventures שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000014 (+107.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Salad Ventures שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SALD ראה שינוי של $ -0.0001801 (-86.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Salad Ventures שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001857 (-87.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Salad Ventures (SALD)?

בדוק את Salad Ventures עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSalad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Salad Venturesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSALD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Salad Venturesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSalad Ventures לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Salad Venturesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Salad Ventures (SALD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Salad Ventures (SALD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Salad Ventures.

בדוק את Salad Ventures תחזית המחיר עכשיו‏!

Salad Ventures (SALD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Salad Ventures (SALD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SALD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Salad Ventures (SALD)

מחפש איך לקנותSalad Ventures? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Salad Venturesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SALD למטבעות מקומיים

1 Salad Ventures(SALD) ל VND
0.710505
1 Salad Ventures(SALD) ל AUD
A$0.00004131
1 Salad Ventures(SALD) ל GBP
0.00001998
1 Salad Ventures(SALD) ל EUR
0.00002295
1 Salad Ventures(SALD) ל USD
$0.000027
1 Salad Ventures(SALD) ל MYR
RM0.0001134
1 Salad Ventures(SALD) ל TRY
0.00110673
1 Salad Ventures(SALD) ל JPY
¥0.003969
1 Salad Ventures(SALD) ל ARS
ARS$0.03624156
1 Salad Ventures(SALD) ל RUB
0.00217863
1 Salad Ventures(SALD) ל INR
0.00236331
1 Salad Ventures(SALD) ל IDR
Rp0.43548381
1 Salad Ventures(SALD) ל KRW
0.03749976
1 Salad Ventures(SALD) ל PHP
0.00152928
1 Salad Ventures(SALD) ל EGP
￡E.0.00131004
1 Salad Ventures(SALD) ל BRL
R$0.0001458
1 Salad Ventures(SALD) ל CAD
C$0.00003726
1 Salad Ventures(SALD) ל BDT
0.00328482
1 Salad Ventures(SALD) ל NGN
0.04128435
1 Salad Ventures(SALD) ל COP
$0.10843362
1 Salad Ventures(SALD) ל ZAR
R.0.00047439
1 Salad Ventures(SALD) ל UAH
0.00111915
1 Salad Ventures(SALD) ל VES
Bs0.00378
1 Salad Ventures(SALD) ל CLP
$0.02592
1 Salad Ventures(SALD) ל PKR
Rs0.00765504
1 Salad Ventures(SALD) ל KZT
0.01444608
1 Salad Ventures(SALD) ל THB
฿0.00087561
1 Salad Ventures(SALD) ל TWD
NT$0.00082215
1 Salad Ventures(SALD) ל AED
د.إ0.00009909
1 Salad Ventures(SALD) ל CHF
Fr0.0000216
1 Salad Ventures(SALD) ל HKD
HK$0.00021087
1 Salad Ventures(SALD) ל AMD
֏0.01033668
1 Salad Ventures(SALD) ל MAD
.د.م0.000243
1 Salad Ventures(SALD) ל MXN
$0.00050139
1 Salad Ventures(SALD) ל SAR
ريال0.00010125
1 Salad Ventures(SALD) ל PLN
0.00009828
1 Salad Ventures(SALD) ל RON
лв0.00011664
1 Salad Ventures(SALD) ל SEK
kr0.00025731
1 Salad Ventures(SALD) ל BGN
лв0.00004509
1 Salad Ventures(SALD) ל HUF
Ft0.00917406
1 Salad Ventures(SALD) ל CZK
0.00056673
1 Salad Ventures(SALD) ל KWD
د.ك0.000008235
1 Salad Ventures(SALD) ל ILS
0.00009072
1 Salad Ventures(SALD) ל AOA
Kz0.02461239
1 Salad Ventures(SALD) ל BHD
.د.ب0.000010179
1 Salad Ventures(SALD) ל BMD
$0.000027
1 Salad Ventures(SALD) ל DKK
kr0.00017226
1 Salad Ventures(SALD) ל HNL
L0.00070686
1 Salad Ventures(SALD) ל MUR
0.00123228
1 Salad Ventures(SALD) ל NAD
$0.00047331
1 Salad Ventures(SALD) ל NOK
kr0.00027216
1 Salad Ventures(SALD) ל NZD
$0.0000459
1 Salad Ventures(SALD) ל PAB
B/.0.000027
1 Salad Ventures(SALD) ל PGK
K0.00011394
1 Salad Ventures(SALD) ל QAR
ر.ق0.00009801
1 Salad Ventures(SALD) ל RSD
дин.0.0027054

Salad Ventures מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Salad Ventures, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSalad Ventures הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Salad Ventures

כמה שווה Salad Ventures (SALD) היום?
החי SALDהמחיר ב USD הוא 0.000027 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SALD ל USD?
המחיר הנוכחי של SALD ל USD הוא $ 0.000027. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Salad Ventures?
שווי השוק של SALD הוא $ 2.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SALD?
ההיצע במחזור של SALD הוא 75.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SALD?
‏‏SALD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.13815570559717522 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SALD?
SALD ‏‏רשם מחירATL של 0.000008449793257653 USD.
מהו נפח המסחר של SALD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SALD הוא $ 3.01 USD.
האם SALD יעלה השנה?
SALD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SALD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Salad Ventures (SALD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

