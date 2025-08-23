מה זהSalad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures זמין ב-MEXC



Salad Ventures (SALD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Salad Ventures (SALD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SALD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Salad Ventures מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Salad Ventures, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Salad Ventures כמה שווה Salad Ventures (SALD) היום? החי SALDהמחיר ב USD הוא 0.000027 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SALD ל USD? $ 0.000027 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SALD ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Salad Ventures? שווי השוק של SALD הוא $ 2.04K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SALD? ההיצע במחזור של SALD הוא 75.61M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SALD? ‏‏SALD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.13815570559717522 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SALD? SALD ‏‏רשם מחירATL של 0.000008449793257653 USD . מהו נפח המסחר של SALD? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SALD הוא $ 3.01 USD . האם SALD יעלה השנה? SALD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SALD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Salad Ventures (SALD) עדכונים חשובים מהתעשייה

