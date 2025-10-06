Salary מחיר היום

מחיר Salary (SALARY) בזמן אמת היום הוא $ 0.000239, עם שינוי של 1.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SALARY ל USD הוא $ 0.000239 לכל SALARY.

Salary כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SALARY. ב‑24 השעות האחרונות, SALARY סחר בין $ 0.0002324 (נמוך) ל $ 0.0002459 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SALARY נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -10.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.07K.

Salary (SALARY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 59.07K$ 59.07K $ 59.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Salary הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.07K. ההיצע במחזור של SALARY הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.