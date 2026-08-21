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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SaharaAI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SaharaAI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SaharaAI (SAHARA) ניתוח טכני היום

SaharaAI (SAHARA) ניתוח טכני היום

דף SaharaAI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SAHARA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SaharaAI למטה.

SaharaAI (SAHARA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.007944--+1.49%-11.88%-76.67%
למידע נוסף על SaharaAI מחיר

SaharaAI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SaharaAI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 3
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 1קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007952
0.00795
R2
0.00795
0.007949
R1
0.007949
0.007949
PP
0.007947
0.007947
S1
0.007946
0.007946
S2
0.007944
0.007946
S3
0.007943
0.007944

SaharaAI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.58M
$1.94 M
$1.36 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.26 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SaharaAI זרימת הון

זרימת נטו פנימהSAHARAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.01
2026-08-20-$0.10 M0.01
2026-08-19-$0.02 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.01
2026-08-17$0.14 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SaharaAI

סחור ב SaharaAI (SAHARA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SaharaAI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSAHARA
$0.007944
$0.007944$0.007944
+0.10%
7.42M (USDT)
/USDCSAHARA
$0.007957
$0.007957$0.007957
+0.44%
7.24M (USDT)
/USD1SAHARA
$0.007955
$0.007955$0.007955
+0.05%
7.20M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SAHARA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SAHARA
SAHARA
USD
USD

1 SAHARA = 0.007944 USD

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