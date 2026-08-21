S (S) ניתוח טכני היום דף S הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של S מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של S למטה. הירשם

S (S) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02522 -- +11.64% +3.27% -45.26%

S אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של S במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 19 נייטרלי 2 קנה 5 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 2 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0252 0.02519 R2 0.02519 0.02517 R1 0.02516 0.02517 PP 0.02516 0.02516 S1 0.02513 0.02514 S2 0.02512 0.02514 S3 0.0251 0.02512

S אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.24M $1.29 M $1.52 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.44 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.42 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.84 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.83 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. S זרימת הון זרימת נטו פנימה SUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.14 M 0.03 2026-08-20 $0.25 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.01 M 0.02 2026-08-17 $0.01 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב S (S) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב S מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT S $0.02515 $0.02515 $0.02515 +0.72% 4.65M (USDT) סַחַר / USDC S $0.02515 $0.02515 $0.02515 +0.68% 2.22M (USDT) סַחַר