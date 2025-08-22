עוד על RWAI

RWAI by Virtuals (RWAI) טבלת מחירים חיה
RWAI by Virtuals (RWAI) מידע על מחיר (USD)

+10.41%

RWAI by Virtuals (RWAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004589. במהלך 24 השעות האחרונות, RWAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000221 לבין שיא של $ 0.0004799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003191818792284229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000171369999843779.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWAI השתנה ב +83.56% במהלך השעה האחרונה, +83.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RWAI by Virtuals (RWAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של RWAI by Virtuals הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 176.08. ההיצע במחזור של RWAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 458.90K.

RWAI by Virtuals (RWAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RWAI by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0002089+83.56%
30 ימים$ +0.0001301+39.56%
60 ימים$ +0.0000484+11.79%
90 ימים$ -0.0004111-47.26%
RWAI by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,RWAI רשם שינוי של $ +0.0002089 (+83.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RWAI by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001301 (+39.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RWAI by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RWAI ראה שינוי של $ +0.0000484 (+11.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RWAI by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004111 (-47.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RWAI by Virtuals (RWAI)?

בדוק את RWAI by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRWAI by Virtuals (RWAI)

Rwai is an AI-powered platform designed to simplify the process of researching, reporting, and launching crypto and tokenized real-world asset (RWA) projects. It automates the end-to-end launch process, from idea validation to execution, by eliminating technical complexities and reducing resource requirements. Supported by the $RWAI token, the platform provides data-driven research, comprehensive reporting, and actionable insights to facilitate confident and efficient project launches. Rwai serves investors, developers, and institutions seeking a streamlined path to bringing their blockchain projects to life.

RWAI by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RWAI by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRWAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RWAI by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRWAI by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RWAI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RWAI by Virtuals (RWAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RWAI by Virtuals (RWAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RWAI by Virtuals.

בדוק את RWAI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

RWAI by Virtuals (RWAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RWAI by Virtuals (RWAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RWAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RWAI by Virtuals (RWAI)

מחפש איך לקנותRWAI by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RWAI by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RWAI למטבעות מקומיים

RWAI by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RWAI by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRWAI by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RWAI by Virtuals

כמה שווה RWAI by Virtuals (RWAI) היום?
החי RWAIהמחיר ב USD הוא 0.0004589 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RWAI ל USD?
המחיר הנוכחי של RWAI ל USD הוא $ 0.0004589. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RWAI by Virtuals?
שווי השוק של RWAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RWAI?
ההיצע במחזור של RWAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RWAI?
‏‏RWAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003191818792284229 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RWAI?
RWAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000171369999843779 USD.
מהו נפח המסחר של RWAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RWAI הוא $ 176.08 USD.
האם RWAI יעלה השנה?
RWAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RWAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
RWAI by Virtuals (RWAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

