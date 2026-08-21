Astra Nova (RVV) ניתוח טכני היום דף Astra Nova הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RVV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Astra Nova למטה. הירשם

Astra Nova (RVV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00007104 -- +0.96% -35.89% -69.27%

Astra Nova זרימת הון זרימת נטו פנימה RVVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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