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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Astra Nova, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Astra Nova, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Astra Nova (RVV) ניתוח טכני היום

Astra Nova (RVV) ניתוח טכני היום

דף Astra Nova הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RVV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Astra Nova למטה.

Astra Nova (RVV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00007104--+0.96%-35.89%-69.27%
למידע נוסף על Astra Nova מחיר

Astra Nova זרימת הון

זרימת נטו פנימהRVVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Astra Nova (RVV) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRVV
$0.00007105
$0.00007105$0.00007105
-0.57%
1.01B (USDT)

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RVV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RVV
RVV
USD
USD

1 RVV = 0.00007104 USD

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