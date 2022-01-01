RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) מידע RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. אתר רשמי: https://runecoin.io/ סייר בלוקים: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 קנה RUNECOINעכשיו!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.22M $ 11.22M $ 11.22M שיא כל הזמנים: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 שפל כל הזמנים: $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 מחיר נוכחי: $ 0.0005344 $ 0.0005344 $ 0.0005344 למידע נוסף על RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) מחיר

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RUNECOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RUNECOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RUNECOINטוקניומיקה, חקרו אתRUNECOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RUNECOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RUNECOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

RUNECOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RUNECOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RUNECOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RUNECOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

