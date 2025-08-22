עוד על RUNECOIN

RSIC GENESIS RUNE

RSIC GENESIS RUNE מְחִיר(RUNECOIN)

1 RUNECOIN ל USDמחיר חי:

$0.0005398
$0.0005398
-7.40%1D
USD
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:36:43 (UTC+8)

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) מידע על מחיר (USD)

24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.14%

-7.39%

+6.28%

+6.28%

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005398. במהלך 24 השעות האחרונות, RUNECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005258 לבין שיא של $ 0.0005962, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUNECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.018458143530806694, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000344926735520473.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUNECOIN השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, -7.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) מידע שוק

$ 0.00
$ 380.64K
$ 11.34M
0.00
21,000,000,000
BTCRUNES

שווי השוק הנוכחי של RSIC GENESIS RUNE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 380.64K. ההיצע במחזור של RUNECOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.34M.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RSIC GENESIS RUNEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000043137-7.39%
30 ימים$ +0.0001132+26.53%
60 ימים$ +0.000155+40.28%
90 ימים$ -0.0001511-21.88%
RSIC GENESIS RUNE שינוי מחיר היום

היום,RUNECOIN רשם שינוי של $ -0.000043137 (-7.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RSIC GENESIS RUNE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001132 (+26.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RSIC GENESIS RUNE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RUNECOIN ראה שינוי של $ +0.000155 (+40.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RSIC GENESIS RUNE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001511 (-21.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)?

בדוק את RSIC GENESIS RUNE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem.

RSIC GENESIS RUNE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RSIC GENESIS RUNEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRUNECOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RSIC GENESIS RUNEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRSIC GENESIS RUNE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RSIC GENESIS RUNEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RSIC GENESIS RUNE.

בדוק את RSIC GENESIS RUNE תחזית המחיר עכשיו‏!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RUNECOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

מחפש איך לקנותRSIC GENESIS RUNE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RSIC GENESIS RUNEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RUNECOIN למטבעות מקומיים

RSIC GENESIS RUNE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RSIC GENESIS RUNE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRSIC GENESIS RUNE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RSIC GENESIS RUNE

כמה שווה RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) היום?
החי RUNECOINהמחיר ב USD הוא 0.0005398 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RUNECOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של RUNECOIN ל USD הוא $ 0.0005398. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RSIC GENESIS RUNE?
שווי השוק של RUNECOIN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RUNECOIN?
ההיצע במחזור של RUNECOIN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RUNECOIN?
‏‏RUNECOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.018458143530806694 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RUNECOIN?
RUNECOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000344926735520473 USD.
מהו נפח המסחר של RUNECOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RUNECOIN הוא $ 380.64K USD.
האם RUNECOIN יעלה השנה?
RUNECOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RUNECOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:36:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

