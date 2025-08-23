עוד על RUM

Arrland סֵמֶל

Arrland מְחִיר(RUM)

1 RUM ל USDמחיר חי:

$0.0004214
$0.0004214$0.0004214
-0.21%1D
USD
Arrland (RUM) טבלת מחירים חיה
Arrland (RUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0004193
$ 0.0004193$ 0.0004193
24 שעות נמוך
$ 0.0004452
$ 0.0004452$ 0.0004452
גבוה 24 שעות

$ 0.0004193
$ 0.0004193$ 0.0004193

$ 0.0004452
$ 0.0004452$ 0.0004452

$ 0.0081354434932118
$ 0.0081354434932118$ 0.0081354434932118

$ 0.000179366918402193
$ 0.000179366918402193$ 0.000179366918402193

0.00%

-0.21%

+10.22%

+10.22%

Arrland (RUM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004214. במהלך 24 השעות האחרונות, RUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004193 לבין שיא של $ 0.0004452, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0081354434932118, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000179366918402193.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arrland (RUM) מידע שוק

No.5903

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K

$ 706.64K
$ 706.64K$ 706.64K

0.00
0.00 0.00

1,676,879,434
1,676,879,434 1,676,879,434

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Arrland הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.39K. ההיצע במחזור של RUM הוא 0.00, עם היצע כולל של 1676879434. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 706.64K.

Arrland (RUM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Arrlandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000887-0.21%
30 ימים$ +0.0001162+38.07%
60 ימים$ +0.0001131+36.68%
90 ימים$ +0.0001709+68.22%
Arrland שינוי מחיר היום

היום,RUM רשם שינוי של $ -0.000000887 (-0.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Arrland שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001162 (+38.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Arrland שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RUM ראה שינוי של $ +0.0001131 (+36.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Arrland שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001709 (+68.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Arrland (RUM)?

בדוק את Arrland עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהArrland (RUM)

Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world!

Arrland זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Arrlandההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRUM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Arrlandאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךArrland לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Arrlandתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arrland (RUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arrland (RUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arrland.

בדוק את Arrland תחזית המחיר עכשיו‏!

Arrland (RUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arrland (RUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Arrland (RUM)

מחפש איך לקנותArrland? התהליך פשוט וללא בעיות!

RUM למטבעות מקומיים

1 Arrland(RUM) ל VND
11.089141
1 Arrland(RUM) ל AUD
A$0.000644742
1 Arrland(RUM) ל GBP
0.000311836
1 Arrland(RUM) ל EUR
0.00035819
1 Arrland(RUM) ל USD
$0.0004214
1 Arrland(RUM) ל MYR
RM0.00176988
1 Arrland(RUM) ל TRY
0.017273186
1 Arrland(RUM) ל JPY
¥0.0619458
1 Arrland(RUM) ל ARS
ARS$0.565636792
1 Arrland(RUM) ל RUB
0.034002766
1 Arrland(RUM) ל INR
0.036885142
1 Arrland(RUM) ל IDR
Rp6.796773242
1 Arrland(RUM) ל KRW
0.585274032
1 Arrland(RUM) ל PHP
0.023868096
1 Arrland(RUM) ל EGP
￡E.0.020446328
1 Arrland(RUM) ל BRL
R$0.00227556
1 Arrland(RUM) ל CAD
C$0.000581532
1 Arrland(RUM) ל BDT
0.051267524
1 Arrland(RUM) ל NGN
0.64434167
1 Arrland(RUM) ל COP
$1.692367684
1 Arrland(RUM) ל ZAR
R.0.007403998
1 Arrland(RUM) ל UAH
0.01746703
1 Arrland(RUM) ל VES
Bs0.058996
1 Arrland(RUM) ל CLP
$0.404544
1 Arrland(RUM) ל PKR
Rs0.119475328
1 Arrland(RUM) ל KZT
0.225465856
1 Arrland(RUM) ל THB
฿0.013666002
1 Arrland(RUM) ל TWD
NT$0.01283163
1 Arrland(RUM) ל AED
د.إ0.001546538
1 Arrland(RUM) ל CHF
Fr0.00033712
1 Arrland(RUM) ל HKD
HK$0.003291134
1 Arrland(RUM) ל AMD
֏0.161328776
1 Arrland(RUM) ל MAD
.د.م0.0037926
1 Arrland(RUM) ל MXN
$0.007825398
1 Arrland(RUM) ל SAR
ريال0.00158025
1 Arrland(RUM) ל PLN
0.001533896
1 Arrland(RUM) ל RON
лв0.001820448
1 Arrland(RUM) ל SEK
kr0.004015942
1 Arrland(RUM) ל BGN
лв0.000703738
1 Arrland(RUM) ל HUF
Ft0.143183292
1 Arrland(RUM) ל CZK
0.008845186
1 Arrland(RUM) ל KWD
د.ك0.000128527
1 Arrland(RUM) ל ILS
0.001415904
1 Arrland(RUM) ל AOA
Kz0.384135598
1 Arrland(RUM) ל BHD
.د.ب0.0001588678
1 Arrland(RUM) ל BMD
$0.0004214
1 Arrland(RUM) ל DKK
kr0.002688532
1 Arrland(RUM) ל HNL
L0.011032252
1 Arrland(RUM) ל MUR
0.019232696
1 Arrland(RUM) ל NAD
$0.007387142
1 Arrland(RUM) ל NOK
kr0.004247712
1 Arrland(RUM) ל NZD
$0.00071638
1 Arrland(RUM) ל PAB
B/.0.0004214
1 Arrland(RUM) ל PGK
K0.001778308
1 Arrland(RUM) ל QAR
ر.ق0.001529682
1 Arrland(RUM) ל RSD
дин.0.04222428

Arrland מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Arrland, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרArrland הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Arrland

כמה שווה Arrland (RUM) היום?
החי RUMהמחיר ב USD הוא 0.0004214 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RUM ל USD?
המחיר הנוכחי של RUM ל USD הוא $ 0.0004214. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arrland?
שווי השוק של RUM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RUM?
ההיצע במחזור של RUM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RUM?
‏‏RUM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0081354434932118 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RUM?
RUM ‏‏רשם מחירATL של 0.000179366918402193 USD.
מהו נפח המסחר של RUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RUM הוא $ 2.39K USD.
האם RUM יעלה השנה?
RUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
