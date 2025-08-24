עוד על ROOM

Backroom by Virtuals

Backroom by Virtuals מְחִיר(ROOM)

1 ROOM ל USDמחיר חי: $0.007566

Backroom by Virtuals (ROOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:45:43 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Backroom by Virtuals (ROOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007566. במהלך 24 השעות האחרונות, ROOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00663 לבין שיא של $ 0.00852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROOM השתנה ב -10.71% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-51.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Backroom by Virtuals (ROOM) מידע שוק

BASE

שווי השוק הנוכחי של Backroom by Virtuals הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.27K. ההיצע במחזור של ROOM הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Backroom by Virtuals (ROOM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Backroom by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00013398-1.73%
30 ימים$ -0.000434-5.43%
60 ימים$ -0.000434-5.43%
90 ימים$ -0.000434-5.43%
Backroom by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,ROOM רשם שינוי של $ -0.00013398 (-1.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Backroom by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000434 (-5.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Backroom by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROOM ראה שינוי של $ -0.000434 (-5.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Backroom by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000434 (-5.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Backroom by Virtuals (ROOM)?

בדוק את Backroom by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBackroom by Virtuals (ROOM)

Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.

Backroom by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Backroom by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקROOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Backroom by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBackroom by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Backroom by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Backroom by Virtuals (ROOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Backroom by Virtuals (ROOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Backroom by Virtuals.

בדוק את Backroom by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

Backroom by Virtuals (ROOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Backroom by Virtuals (ROOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Backroom by Virtuals (ROOM)

מחפש איך לקנותBackroom by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Backroom by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ROOM למטבעות מקומיים

Backroom by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Backroom by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Backroom by Virtuals

כמה שווה Backroom by Virtuals (ROOM) היום?
החי ROOMהמחיר ב USD הוא 0.007566 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROOM ל USD?
המחיר הנוכחי של ROOM ל USD הוא $ 0.007566. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Backroom by Virtuals?
שווי השוק של ROOM הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROOM?
ההיצע במחזור של ROOM הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROOM?
‏‏ROOM השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROOM?
ROOM ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של ROOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROOM הוא $ 55.27K USD.
האם ROOM יעלה השנה?
ROOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Backroom by Virtuals (ROOM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

