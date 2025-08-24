Backroom by Virtuals (ROOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007566. במהלך 24 השעות האחרונות, ROOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00663 לבין שיא של $ 0.00852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROOM השתנה ב -10.71% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-51.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Backroom by Virtuals (ROOM) מידע שוק
$ 55.27K
$ 0.00
BASE
שווי השוק הנוכחי של Backroom by Virtuals הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.27K. ההיצע במחזור של ROOM הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
Backroom by Virtuals (ROOM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Backroom by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00013398
-1.73%
30 ימים
$ -0.000434
-5.43%
60 ימים
$ -0.000434
-5.43%
90 ימים
$ -0.000434
-5.43%
Backroom by Virtuals שינוי מחיר היום
היום,ROOM רשם שינוי של $ -0.00013398 (-1.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Backroom by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000434 (-5.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Backroom by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROOM ראה שינוי של $ -0.000434 (-5.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Backroom by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000434 (-5.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Backroom by Virtuals (ROOM)?
Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.
Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.

Backroom by Virtuals זמין ב-MEXC
בנוסף, אתה יכול לקרוא ביקורות וניתוחים Backroom by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBackroom by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Backroom by Virtualsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Backroom by Virtuals (ROOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Backroom by Virtuals (ROOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Backroom by Virtuals.
הבנת הטוקנומיקה של Backroom by Virtuals (ROOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Backroom by Virtuals (ROOM)
איך לקנות Backroom by Virtuals (ROOM)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.