קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Fabric, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Fabric, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ROBO

ROBO מידע על מחיר

מה זה ROBO

ROBO אתר רשמי

ROBO טוקניומיקה

ROBO תחזית מחיר

ROBO היסטוריה

ROBO מדריך קנייה

ROBOממיר מטבעות לפיאט

ROBO ספוט

ROBO חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Fabric (ROBO) ניתוח טכני היום

Fabric (ROBO) ניתוח טכני היום

דף Fabric הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ROBO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Fabric למטה.

Fabric (ROBO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01311---6.50%+8.52%-36.76%
למידע נוסף על Fabric מחיר

Fabric אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Fabric במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 10
נייטרלי 12
קנה 4
ממוצעים נעים:מכורמכור 7נייטרלי 5קנה 2
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 7קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01307
0.01307
R2
0.01307
0.01306
R1
0.01306
0.01306
PP
0.01306
0.01306
S1
0.01305
0.01305
S2
0.01305
0.01305
S3
0.01304
0.01305

Fabric אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.16M
$1.97 M
$2.13 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.16 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-7 ימים
$8.75 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$8.84 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Fabric זרימת הון

זרימת נטו פנימהROBOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.56 M0.01
2026-08-20$0.19 M0.02
2026-08-19-$0.22 M0.01
2026-08-18-$0.15 M0.01
2026-08-17-$0.60 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Fabric

סחור ב Fabric (ROBO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Fabric מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTROBO
$0.01312
$0.01312$0.01312
-15.12%
23.54M (USDT)
/USDCROBO
$0.01311
$0.01311$0.01311
-15.52%
4.00M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ROBO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ROBO
ROBO
USD
USD

1 ROBO = 0.01311 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.