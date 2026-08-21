Fabric (ROBO) ניתוח טכני היום דף Fabric הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ROBO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Fabric למטה. הירשם

Fabric (ROBO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01311 -- -6.50% +8.52% -36.76%

Fabric אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Fabric במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 10 נייטרלי 12 קנה 4 ממוצעים נעים : מכור מכור 7 נייטרלי 5 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 7 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01307 0.01307 R2 0.01307 0.01306 R1 0.01306 0.01306 PP 0.01306 0.01306 S1 0.01305 0.01305 S2 0.01305 0.01305 S3 0.01304 0.01305

Fabric אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.16M $1.97 M $2.13 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.08M קניות פעילות ל-3 ימים $1.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.16 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.09M קניות פעילות ל-7 ימים $8.75 M מכירות פעילות ל-7 ימים $8.84 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Fabric זרימת הון זרימת נטו פנימה ROBOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.56 M 0.01 2026-08-20 $0.19 M 0.02 2026-08-19 -$0.22 M 0.01 2026-08-18 -$0.15 M 0.01 2026-08-17 -$0.60 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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