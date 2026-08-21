קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Roam, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Roam, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ROAM

ROAM מידע על מחיר

מה זה ROAM

ROAM מסמך לבן

ROAM אתר רשמי

ROAM טוקניומיקה

ROAM תחזית מחיר

ROAM היסטוריה

ROAM מדריך קנייה

ROAMממיר מטבעות לפיאט

ROAM ספוט

ROAM חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Roam (ROAM) ניתוח טכני היום

Roam (ROAM) ניתוח טכני היום

דף Roam הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ROAM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Roam למטה.

Roam (ROAM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.013237--+9.33%+83.97%+68.43%
למידע נוסף על Roam מחיר

Roam אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Roam במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 1
נייטרלי 3
קנה 22
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 3קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.013298
0.013297
R2
0.013297
0.013295
R1
0.013295
0.013295
PP
0.013294
0.013294
S1
0.013292
0.013292
S2
0.01329
0.013292
S3
0.013288
0.01329

Roam אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.01 M
$0.02 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Roam זרימת הון

זרימת נטו פנימהROAMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20-$0.03 M0.01
2026-08-19-$0.01 M0.01
2026-08-18-$0.02 M0.01
2026-08-17-$0.01 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Roam

סחור ב Roam (ROAM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Roam מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTROAM
$0.013237
$0.013237$0.013237
+1.44%
3.67M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ROAM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ROAM
ROAM
USD
USD

1 ROAM = 0.013237 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.