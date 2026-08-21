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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Rayls, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Rayls, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Rayls (RLS) ניתוח טכני היום

Rayls (RLS) ניתוח טכני היום

דף Rayls הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RLS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Rayls למטה.

Rayls (RLS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001689--+1.86%-20.15%-57.99%
למידע נוסף על Rayls מחיר

Rayls אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Rayls במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 4
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 2קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.001691
0.001691
R2
0.001691
0.00169
R1
0.00169
0.00169
PP
0.00169
0.00169
S1
0.001689
0.001689
S2
0.001689
0.001689
S3
0.001688
0.001689

Rayls אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.13M
$1.03 M
$1.16 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Rayls זרימת הון

זרימת נטו פנימהRLSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.01 M0.00
2026-08-19$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Rayls (RLS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Rayls מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRLS
$0.001688
$0.001688$0.001688
+2.80%
41.95M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RLS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RLS
RLS
USD
USD

1 RLS = 0.001689 USD

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