Rayls (RLS) ניתוח טכני היום דף Rayls הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RLS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Rayls למטה. הירשם

Rayls (RLS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.001689 -- +1.86% -20.15% -57.99%

Rayls אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Rayls במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 4 קנה 10 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 2 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.001691 0.001691 R2 0.001691 0.00169 R1 0.00169 0.00169 PP 0.00169 0.00169 S1 0.001689 0.001689 S2 0.001689 0.001689 S3 0.001688 0.001689

Rayls אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.13M $1.03 M $1.16 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.03 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Rayls זרימת הון זרימת נטו פנימה RLSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 -$0.01 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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