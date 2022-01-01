Arkaine (RKNE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Arkaine (RKNE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Arkaine (RKNE) מידע Arkaine is a comprehensive data aggregation and trading platform designed to empower crypto traders with advanced tools and analytics. The all-in-one platform combines all the functionalities of popular services like DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, and BubbleMaps and AI trading insights. Arkaine offers a unique hybrid solution that consolidates all data with a single sign-on between the Telegram trading bot and the desktop platform so you don't miss a single trade. Close all your tabs, you won't need them anymore. אתר רשמי: https://arkaine.ai/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x555a04a1234b291445497ec52700622e74698f8f קנה RKNEעכשיו!

Arkaine (RKNE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Arkaine (RKNE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K שיא כל הזמנים: $ 0.14394 $ 0.14394 $ 0.14394 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 למידע נוסף על Arkaine (RKNE) מחיר

Arkaine (RKNE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Arkaine (RKNE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RKNE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RKNEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RKNEטוקניומיקה, חקרו אתRKNEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Arkaine (RKNE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RKNEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RKNE עכשיו את היסטוריית המחירים!

RKNE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RKNE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RKNE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RKNEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

