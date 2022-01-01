Retik Finance (RETIK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Retik Finance (RETIK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Retik Finance (RETIK) מידע Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet. אתר רשמי: https://retik.com/ מסמך לבן: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d קנה RETIKעכשיו!

Retik Finance (RETIK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Retik Finance (RETIK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 477.00K $ 477.00K $ 477.00K שיא כל הזמנים: $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 שפל כל הזמנים: $ 0.000421691972216979 $ 0.000421691972216979 $ 0.000421691972216979 מחיר נוכחי: $ 0.000477 $ 0.000477 $ 0.000477 למידע נוסף על Retik Finance (RETIK) מחיר

Retik Finance (RETIK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Retik Finance (RETIK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RETIK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RETIKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RETIKטוקניומיקה, חקרו אתRETIKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

