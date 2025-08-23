Retik Finance (RETIK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004712. במהלך 24 השעות האחרונות, RETIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00045 לבין שיא של $ 0.0005165, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0824132701392655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000421691972216979.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETIK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Retik Finance (RETIK) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Retik Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 38.37K. ההיצע במחזור של RETIK הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 471.20K.
Retik Finance (RETIK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Retik Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000001987
-0.42%
30 ימים
$ -0.0003023
-39.09%
60 ימים
$ -0.0003658
-43.71%
90 ימים
$ -0.0008258
-63.68%
Retik Finance שינוי מחיר היום
היום,RETIK רשם שינוי של $ -0.000001987 (-0.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Retik Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003023 (-39.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Retik Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RETIK ראה שינוי של $ -0.0003658 (-43.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Retik Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0008258 (-63.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.
Retik Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Retik Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRETIK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Retik Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRetik Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Retik Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Retik Finance (RETIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Retik Finance (RETIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Retik Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Retik Finance (RETIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RETIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
