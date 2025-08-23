עוד על RETIK

Retik Finance סֵמֶל

Retik Finance מְחִיר(RETIK)

Retik Finance (RETIK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:57:18 (UTC+8)

Retik Finance (RETIK) מידע על מחיר (USD)

-18.50%

Retik Finance (RETIK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004712. במהלך 24 השעות האחרונות, RETIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00045 לבין שיא של $ 0.0005165, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0824132701392655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000421691972216979.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETIK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Retik Finance (RETIK) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Retik Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 38.37K. ההיצע במחזור של RETIK הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 471.20K.

Retik Finance (RETIK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Retik Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000001987-0.42%
30 ימים$ -0.0003023-39.09%
60 ימים$ -0.0003658-43.71%
90 ימים$ -0.0008258-63.68%
Retik Finance שינוי מחיר היום

היום,RETIK רשם שינוי של $ -0.000001987 (-0.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Retik Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003023 (-39.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Retik Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RETIK ראה שינוי של $ -0.0003658 (-43.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Retik Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0008258 (-63.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Retik Finance (RETIK)?

בדוק את Retik Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRetik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Retik Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Retik Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRETIK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Retik Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRetik Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Retik Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Retik Finance (RETIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Retik Finance (RETIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Retik Finance.

בדוק את Retik Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Retik Finance (RETIK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Retik Finance (RETIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RETIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Retik Finance (RETIK)

מחפש איך לקנותRetik Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Retik Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RETIK למטבעות מקומיים

Retik Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Retik Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRetik Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Retik Finance

כמה שווה Retik Finance (RETIK) היום?
החי RETIKהמחיר ב USD הוא 0.0004712 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RETIK ל USD?
המחיר הנוכחי של RETIK ל USD הוא $ 0.0004712. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Retik Finance?
שווי השוק של RETIK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RETIK?
ההיצע במחזור של RETIK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RETIK?
‏‏RETIK השיג מחיר שיא (ATH) של 3.0824132701392655 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RETIK?
RETIK ‏‏רשם מחירATL של 0.000421691972216979 USD.
מהו נפח המסחר של RETIK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RETIK הוא $ 38.37K USD.
האם RETIK יעלה השנה?
RETIK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RETIK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Retik Finance (RETIK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

