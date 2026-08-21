Resolv (RESOLV) ניתוח טכני היום דף Resolv הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RESOLV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Resolv למטה. הירשם

Resolv (RESOLV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0185 -- +10.05% -7.09% -34.66%

Resolv אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Resolv במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 3 קנה 20 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 3 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01849 0.01849 R2 0.01849 0.01848 R1 0.01848 0.01848 PP 0.01848 0.01848 S1 0.01847 0.01847 S2 0.01847 0.01847 S3 0.01846 0.01847

Resolv אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.20M $3.61 M $3.80 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.12 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.09 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.28 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.28 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Resolv זרימת הון זרימת נטו פנימה RESOLVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.05 M 0.02 2026-08-20 -$0.18 M 0.02 2026-08-19 $0.01 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 -$0.09 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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