קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Render, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Render, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על RENDER

RENDER מידע על מחיר

מה זה RENDER

RENDER מסמך לבן

RENDER אתר רשמי

RENDER טוקניומיקה

RENDER תחזית מחיר

RENDER היסטוריה

RENDER מדריך קנייה

RENDERממיר מטבעות לפיאט

RENDER ספוט

RENDER חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Render (RENDER) ניתוח טכני היום

Render (RENDER) ניתוח טכני היום

דף Render הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RENDER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Render למטה.

Render (RENDER) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.414--+12.13%-7.16%-24.15%
למידע נוסף על Render מחיר

Render אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Render במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 6
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 6קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.4153
1.4146
R2
1.4146
1.4142
R1
1.4143
1.414
PP
1.4136
1.4136
S1
1.4133
1.4132
S2
1.4126
1.413
S3
1.4123
1.4126

Render אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.25M
$8.06 M
$7.82 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.56 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.58 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.14M
קניות פעילות ל-7 ימים
$4.32 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.46 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Render זרימת הון

זרימת נטו פנימהRENDERUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.11 M1.40
2026-08-20$0.79 M1.41
2026-08-19$0.41 M1.30
2026-08-18-$0.10 M1.27
2026-08-17$0.05 M1.27

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Render

סחור ב Render (RENDER) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Render מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRENDER
$1.414
$1.414$1.414
+0.07%
154.78K (USDT)
/USDCRENDER
$1.413
$1.413$1.413
+0.14%
41.35K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RENDER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 1.414 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.