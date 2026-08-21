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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על RedStone, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על RedStone, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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RedStone (RED) ניתוח טכני היום

RedStone (RED) ניתוח טכני היום

דף RedStone הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RED מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של RedStone למטה.

RedStone (RED) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.10486--+15.91%+3.56%-20.93%
למידע נוסף על RedStone מחיר

RedStone אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של RedStone במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 13
נייטרלי 5
קנה 8
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 1קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1044
0.1043
R2
0.1043
0.1043
R1
0.1043
0.1043
PP
0.1042
0.1042
S1
0.1042
0.1042
S2
0.1041
0.1042
S3
0.1041
0.1041

RedStone אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.54M
$9.10 M
$9.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.64 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.64 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$4.27 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.27 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

RedStone זרימת הון

זרימת נטו פנימהREDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.07 M0.11
2026-08-20-$0.12 M0.10
2026-08-19$0.01 M0.09
2026-08-18-$0.16 M0.09
2026-08-17$0.01 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב RedStone (RED) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב RedStone מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRED
$0.10486
$0.10486$0.10486
+0.76%
1.65M (USDT)
/USDCRED
$0.10476
$0.10476$0.10476
+0.56%
531.65K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RED-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RED
RED
USD
USD

1 RED = 0.10486 USD

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