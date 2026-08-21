קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Recall, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Recall, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על RECALL

RECALL מידע על מחיר

מה זה RECALL

RECALL מסמך לבן

RECALL אתר רשמי

RECALL טוקניומיקה

RECALL תחזית מחיר

RECALL היסטוריה

RECALL מדריך קנייה

RECALLממיר מטבעות לפיאט

RECALL ספוט

RECALL חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Recall (RECALL) ניתוח טכני היום

Recall (RECALL) ניתוח טכני היום

דף Recall הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RECALL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Recall למטה.

Recall (RECALL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.047---4.15%+26.17%-21.15%
למידע נוסף על Recall מחיר

Recall אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Recall במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 3
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04717
0.04714
R2
0.04714
0.04712
R1
0.04712
0.04711
PP
0.04709
0.04709
S1
0.04707
0.04707
S2
0.04704
0.04706
S3
0.04702
0.04704

Recall אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.10M
$1.15 M
$1.25 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.33 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.33 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Recall זרימת הון

זרימת נטו פנימהRECALLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.05
2026-08-20$0.02 M0.05
2026-08-19$0.00 M0.05
2026-08-18-$0.01 M0.05
2026-08-17$0.00 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Recall

סחור ב Recall (RECALL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Recall מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRECALL
$0.047
$0.047$0.047
+0.66%
1.51M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RECALL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.047 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.