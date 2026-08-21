Recall (RECALL) ניתוח טכני היום דף Recall הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RECALL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Recall למטה. הירשם

Recall (RECALL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.047 -- -4.15% +26.17% -21.15%

Recall אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Recall במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 3 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04717 0.04714 R2 0.04714 0.04712 R1 0.04712 0.04711 PP 0.04709 0.04709 S1 0.04707 0.04707 S2 0.04704 0.04706 S3 0.04702 0.04704

Recall אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.10M $1.15 M $1.25 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.07 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.33 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.33 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Recall זרימת הון זרימת נטו פנימה RECALLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.05 2026-08-20 $0.02 M 0.05 2026-08-19 $0.00 M 0.05 2026-08-18 -$0.01 M 0.05 2026-08-17 $0.00 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Recall (RECALL) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Recall מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT RECALL $0.047 $0.047 $0.047 +0.66% 1.51M (USDT) סַחַר