RE (RE) ניתוח טכני היום דף RE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של RE למטה. הירשם

RE (RE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.51267 -- +12.17% +21.72% +412.67%

RE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של RE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.5119 0.5111 R2 0.5111 0.5106 R1 0.5107 0.5103 PP 0.5099 0.5099 S1 0.5095 0.5094 S2 0.5087 0.5091 S3 0.5083 0.5087

RE אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.16M $1.49 M $1.65 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $9.55 M מכירות פעילות ל-3 ימים $9.57 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $11.43 M מכירות פעילות ל-7 ימים $11.45 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. RE זרימת הון זרימת נטו פנימה REUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$1.02 M 0.52 2026-08-20 -$5.28 M 0.52 2026-08-19 -$1.22 M 0.46 2026-08-18 -$0.39 M 0.39 2026-08-17 -$0.39 M 0.41 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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